Σοκ στη Ντόρμουντ: Ο Κόβατς έμαθε στον αέρα τον θάνατο του φίλου του

Ο Νίκο Κόβατς πληροφορήθηκε σχετικά με τον θάνατο του φίλου και συνεργάτη του, Πέτερ Χέρμαν, στον αέρα, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο Νίκο Κόβατς έχει οδηγήσει την Μπορούσια Ντόρντμουντ στην κορυφή της Bundesliga, έχοντας 12 βαθμούς, μετά και από την τελευταία της επιτυχημένη αναμέτρηση απέναντι στη Στουτγκάρδη (1-0), πετυχαίνοντας το απόλυτο 4/4.

Ωστόσο, ο προπονητής του Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα, έζησε το απόλυτο σοκ κατά την διάρκεια των δηλώσεων του, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Στουτγκάρδη.

Αναλυτικότερα, ο Γερμανός τεχνικός ανέλυε ζωντανά την νίκη της ομάδας του, όταν ξαφνικά ο δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Χέλμαν, του ανακοίνωσε ότι έφυγε από την ζωή ο φίλος και πρώην βοηθός του, Πέτερ Χέρμαν, μετά από τη δύσκολη μάχη που έδινε με μία ανίατη νευρολογική ασθένεια, την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Ο 54χρόνος προπονητής, φανερά σαστισμένος, προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και απάντησε: «Είναι πολύ δύσκολο... Δεν έχω λόγια. Πάνω απ’ όλα, τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Επιπλέον, αποκάλυψε πως δεν είχε πληροφορηθεί για αυτό το δυσάρεστο νέο, το οποίος τον βρήκε απροετοίμαστο και στην συνέχεια ανέφερε: «Προσπάθησα να τον καλέσω πριν από έναν ή δύο μήνες, αλλά αυτό δεν ήταν πλέον δυνατό. Το τηλέφωνο το σήκωσε η κόρη του. Η ασθένεια ήταν τόσο σοβαρή και ανίατη. Γι’ αυτό και είμαι βαθιά λυπημένος. Μας άφησε ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του», τόνισε ο τεχνικός των Βεστφαλών, ο οποίος στη συνέχεια διέκοψε την συνέντευξη για να διαχειριστεί το σοκ.

Was für eine kranke scheiße warum ist man so?

Viel kraft und respekt an kovac 💛 Wie er mit den tränen kämpft kann einem nur das herz brechen pic.twitter.com/x2331eOML5 — gabu | JobeSZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@gabumnn) September 20, 2026

Η φιλία των δύο ανδρών κράταγε χρόνια, από την εποχή που ήταν συμπαίκτες στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ στην συνέχεια συνεργάστηκαν στην Μπάγερν Μονάχου από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, το διάστημα δηλαδή που ο Κόβατς διατελούσε χρέη πρώτου προπονητή στον πάγκο των Βαυαρών.