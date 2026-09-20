Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη δράση μετά το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και έδωσε νέα... πνοή στην επιθετική λειτουργία της Ντόρτμουντ για το διπλό μέσα στη Στουτγκάρδη.

Η στιγμή του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα του Champions League ανήκει στο παρελθόν καθώς ο ίδιος επέστρεψε στη δράση και ο Νίκο Κόβατς τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή κόντρα στη Στουτγκάρδη.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μπήκε στο 62ο λεπτό στο παιχνίδι, με το σκορ στο 0-0 και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στη μεσοεπιθετική γραμμή, δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα των γηπεδούχων και κάνοντας τους Βεστφαλούς πιο απειλητικούς.

Ο ίδιος χάρισε ενέργεια και τρεξίματα στην ομάδα με αποκορύφωμα τη φάση του γκολ στο 70' όταν εκείνος μοίρασε στον Μπέλινγκχαμ και εκείνος με τη σειρά του έκανε την ασίστ για το 1-0.

Ωστόσο δεν το μοναδικό πράγμα που έκανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο της MHPArena. Είχε αρκετή επίδραση στο επιθετικό τρίτο ενώ βοήθησε ουκ ολίγες φορές και ανασταλτικά τη Ντόρτμουντ.

Αρχικά, μέσα σε τρία λεπτά είχε δύο τελικές για να σκοράρει, όπου σε αμφότερες δημιούργησε μόνος του τον χώρο για να εκτελέσει με το αριστερό. Πριν το γκολ, ο ίδιος βρέθηκε στην περιοχή και παρά τους παίκτες που είχε μπροστά του, βρήκε τη στιγμή για να σουτάρει αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του αντίπαλου πορτιέρε.

Τρία λεπτά αργότερα και έπειτα από το 1-0, ο Μπέλινγκχαμ έφυγε στην αντεπίθεση, ο Καρέτσας έκανε ένα δυνατό σπριντ, πήρε την μπάλα αλλά το σουτ με το αριστερό κατέληξε ελάχιστα δίπλα από την εστία των γηπεδούχων. Από εκεί και πέρα, ο Καρέτσας πρόλαβε να μοιράσει έξι πάσες με τις πέντε να βρίσκουν συμπαίκτη ενώ είχε και 2/2 μεγάλες μπαλιές κατά τη διάρκεια του ματς, με μία από αυτές να είναι και πάσα-κλειδί για να γίνει απειλητική η Ντόρτμουντ.

Μέτρησε 11 επαφές στα 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας μόλις μία χαμένη κατοχή της μπάλας ενώ βοήθησε και αρκετά στην άμυνα καθώς έδωσε τέσσερις μονομαχίες με τους αντιπάλους του, είχε 1/1 τάκλιν, έκανε δύο επανακτήσεις και γενικότερα έτρεξε αρκετά δεδομένου των όσων πέρασε.