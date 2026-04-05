Ο Όλιβερ Μπάουμαν έδωσε μία αρκετά χαλαρή απάντηση αναφορικά με το ενδεχόμενο να γίνει παίκτης της Μπάγερν Μονάχου.

Η πιθανή αποχώρηση του Μάνουελ Νόιερ από την ενεργό δράση το προσεχές καλοκαίρι έχει βάλει σε σκέψεις τους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου, που θέλουν να δώσουν γάντια βασικού στον Γιόνας Ούρμπιγκ αλλά να φέρουν και έναν τερματοφύλακα για να τον πλαισιώσει.

Μεταξύ των εκλεκτών, βρίσκεται ο Όλιβερ Μπάουμαν, ο οποίος πάντως παρουσιάστηκε αρκετά χαλαρός όταν ρωτήθηκε σχετικά! «Ω, ουάου, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Θα το κάνω κάποια στιγμή, ή και όχι» ανέφερε συγκεκριμένα ο γκολκίπερ της Χόφενχαϊμ, με τον προπονητή της γερμανικής ομάδας, Κρίστιαν Ίλτζερ, να σχολιάζει ότι «δεν έχω ιδέα, εσείς (σ.σ. η Bild) αποκαλύπτετε πολλά, οι ατζέντηδες κάνουν το δικό τους κομμάτι, όλα αυτά με ξεπερνούν. Εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα τελευταία ματς».

Ο 35χρονος τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο έως το 2028, ωστόσο είναι σαφές πως η Μπάγερν έχει την οικονομική άνεση να τον φέρει από το Σίνσχαϊμ στο Μόναχο αν το θελήσει πραγματικά.