Με τον Λιονέλ Μέσι και όλα τα μεγάλα αστέρια εντός, αποκαλύφθηκε η τελική 30άδα της φετινής Χρυσής Μπάλας. Ποιοι έμειναν εκτός.

Σχεδόν 1,5 μήνας έμεινε για να μάθουμε τον φετινό νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του κορυφαίου ατομικού βραβείου που απονέμεται εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφίων για κατηγορίες όπως ο κορυφαίος νεαρός της χρονιάς, ομάδα της χρονιάς ή ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς, ο λογαριασμός της (σσ Χρυσής Μπάλας) αποκάλυψε και την τελική λίστα των 30 παικτών που διεκδικούν το βραβείο του 2026.

Εντός αυτής συναντάμε τον 39χρονο σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, καθώς και όλα τα αστέρια που... έλαμψαν, όπως οι Γιαμάλ, Μπαπέ, Κέιν, Ολίσε, Κβαρατσχέλια, Ράις και Ντεμπελέ. Επίσης, μέσα στην 30άδα συναντάμε και ποδοσφαιριστές-έκπληξη όπως τον Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία, ή τον Σαντιό Μανέ.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν σημαντικές «απουσίες», αφού εκτός έμειναν αθλητές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Πέδρι, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Χουλιάν Άλβαρες.