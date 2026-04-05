Μετά τη νίκη επί της Φράιμπουργκ, οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισαν έχοντας στην κατοχή τους μερικά ιδιαίτερα αντικείμενα με τη... μορφή του Γκορέτσκα!

Με μία ασύλληπτη ανατροπή στο φινάλε, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 3-2 της Φράιμπουργκ και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga, με τα κατορθώματα των Μπίσοφ και Καρλ πάντως να επισκιάζονται από μερικά τουλάχιστον παράξενα αντικείμενα που έκαναν την εμφάνισή τους μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες των Βαυαρών εμφανίστηκαν ξαφνικά με ένα σορτσάκι με τη μορφή του Λέον Γκορέτσκα, καθώς και ένα μικρό πανό όπου απεικονιζόταν ο έμπειρος μέσος με φούτερ και χωρίς τίποτα άλλα από μέσα!

Ο Γκνάμπρι έσπευσε να φορέσει το σορτσάκι και τα... σουβενίρ με πρωταγωνιστή τον Γκορέτσκα έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι των πανηγυρισμών, με άπαντες να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Εντέλει, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν υπήρχε κάτι το βαθύ πίσω από το περιστατικό και πως απλά ένας οπαδός της Μπάγερν είχε φέρει μαζί του τα χιουμοριστικά αυτά αντικείμενα, με τους παίκτες της ομάδας να τα εντοπίζουν στην κερκίδα και να τα φέρνουν στον αγωνιστικό χώρο.