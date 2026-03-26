Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπάγερν Μονάχου θα κινηθεί για τον 35χρονος Όλιβερ Μπάουμαν αν αποσυρθεί το καλοκαίρι ο Μάνουελ Νόιερ.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ο Μάνουελ Νόιερ δεν αποκλείεται να πάρει την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο 40χρονος τερματοφύλακας φέρεται να εξετάζει προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα, με τους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου να τηρούν στάση αναμονής.

Εάν ο μπαρουτοκαπνισμένος γκολκίπερ αποφασίσει εντέλει να αποσυρθεί, τότε θα πρέπει να γίνει κίνηση για τον αντικαταστάτη του, με γερμανικό δημοσίευμα να αναφέρει πως αυτός θα μπορούσε να είναι ο Όλιβερ Μπάουμαν.

Παίκτης της Χόφενχαϊμ από το 2014, ο έμπειρος πορτιέρο θα κλείσει τα 36 του χρόνια το καλοκαίρι, ενώ έγινε διεθνής μόλις πρόπερσι, σε ηλικία 34 ετών! Οι Βαυαροί σκοπεύουν να δώσουν γάντια βασικού στον νεαρό Γιόνας Ούρμπιγκ, συνεπώς ο Μπάουμαν ή όποιος άλλος έρθει για αντι-Νόιερ θα έχει ρόλο ρεζέρβας - κάτι που δεν είναι βέβαια ότι θα αποδεχτεί ο Μπάουμαν.