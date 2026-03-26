Μπάγερν: Αν αποσυρθεί ο Νόιερ, θα κινηθεί για 35χρονο τερματοφύλακα
Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ο Μάνουελ Νόιερ δεν αποκλείεται να πάρει την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο 40χρονος τερματοφύλακας φέρεται να εξετάζει προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα, με τους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου να τηρούν στάση αναμονής.
Εάν ο μπαρουτοκαπνισμένος γκολκίπερ αποφασίσει εντέλει να αποσυρθεί, τότε θα πρέπει να γίνει κίνηση για τον αντικαταστάτη του, με γερμανικό δημοσίευμα να αναφέρει πως αυτός θα μπορούσε να είναι ο Όλιβερ Μπάουμαν.
Παίκτης της Χόφενχαϊμ από το 2014, ο έμπειρος πορτιέρο θα κλείσει τα 36 του χρόνια το καλοκαίρι, ενώ έγινε διεθνής μόλις πρόπερσι, σε ηλικία 34 ετών! Οι Βαυαροί σκοπεύουν να δώσουν γάντια βασικού στον νεαρό Γιόνας Ούρμπιγκ, συνεπώς ο Μπάουμαν ή όποιος άλλος έρθει για αντι-Νόιερ θα έχει ρόλο ρεζέρβας - κάτι που δεν είναι βέβαια ότι θα αποδεχτεί ο Μπάουμαν.
Bayern are considering a move for Oliver Baumann (35), should Manuel Neuer decide to retire this summer. Bayern have a list of keepers as potential #2 behind Jonas Urbig next season - and Baumann is among them. It remains to be seen whether he would accept a backup role… pic.twitter.com/Ap1WeDX5og— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 26, 2026
