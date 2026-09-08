Χρυσή Μπάλα 2026: Οι υποψηφιότητες για τα νεαρά ταλέντα της χρονιάς

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Χρυσή Μπάλα 2026: Οι υποψηφιότητες για τα νεαρά ταλέντα της χρονιάς
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Οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας ανακοίνωσαν τους 10 υποψηφίους που θα διεκδικήσουν το βραβείο του καλύτερου νεαρού ταλέντο της χρονιάς.

Το πρωί της Τρίτης (08/09) ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για μερικές από τις κατηγορίες στην Χρυσή Μπάλα του 2026. Μία από τις κατηγορίες αυτές ήταν εκείνη για το καλύτερο νεαρό ταλέντο της χρονιάς, με 10 παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης να διεκδικούν το βραβείο αυτό.

Θυμίζουμε πως το Βραβείο Νέων Ταλέντων διοργανώνεται κάθε χρόνο από το περιοδικό France Football και βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και γυναίκα παίκτη κάτω των 21 ετών, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος ή εθνικότητας.

Ονόματα όπως εκείνα των Λαμίν Γιαμάλ και Πάου Κουμπαρσί, που ήταν βασικοί για την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεχωρίζουν, μαζί με εκείνα τον Γιαν Ντιομαντέ, Γιόχαν Μανζαμπί και Έλι Κρούπι Τζούνιορ.

 

Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων:

  • Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Σάλτσμπουργκ/Γιουβέντους/Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
  • Αγιούμπ Μπουαδί (Λιλ/Μάντσεστερ Σίτι / Μαρόκο)
  • Πάου Κουμπαρσί (Βαρκελώνη / Ισπανία)
  • Γιαν Ντιομάντε (Λειψία/Ρεάλ Μαδρίτης/Ακτή Ελεφαντοστού)
  • Λέναρτ Καρλ (Μπάγερν Μονάχου / Γερμανία)
  • Έλι Τζούνιορ Κρούπη (Μπόρνμουθ)
  • Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα / Ισπανία)
  • Γιόχαν Μανζαμπί (Φράιμπουργκ/Άστον Βίλα / Ελβετία)
  • Ιμπραήμ Μάζα (Μπάγερ Λεβερκούζεν / Αλγερία)
  • Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι (Παρί Σεν Ζερμέν / Γαλλία)
@Photo credits: Associated Press
     

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