Οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας ανακοίνωσαν τους 10 υποψηφίους που θα διεκδικήσουν το βραβείο του καλύτερου νεαρού ταλέντο της χρονιάς.

Το πρωί της Τρίτης (08/09) ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για μερικές από τις κατηγορίες στην Χρυσή Μπάλα του 2026. Μία από τις κατηγορίες αυτές ήταν εκείνη για το καλύτερο νεαρό ταλέντο της χρονιάς, με 10 παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης να διεκδικούν το βραβείο αυτό.

Θυμίζουμε πως το Βραβείο Νέων Ταλέντων διοργανώνεται κάθε χρόνο από το περιοδικό France Football και βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και γυναίκα παίκτη κάτω των 21 ετών, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος ή εθνικότητας.

Ονόματα όπως εκείνα των Λαμίν Γιαμάλ και Πάου Κουμπαρσί, που ήταν βασικοί για την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεχωρίζουν, μαζί με εκείνα τον Γιαν Ντιομαντέ, Γιόχαν Μανζαμπί και Έλι Κρούπι Τζούνιορ.

Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year ⬇️



🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇨🇮 Yan Diomandé

🇩🇪 Lennart Karl

🇫🇷 Éli Junior Kroupi

🇪🇸 Lamine Yamal

🇨🇭 Johan Manzambi

🇩🇿 Ibrahim Maza

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery #ballondor pic.twitter.com/HXGinSnxPN — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων: