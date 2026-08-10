Τουρκία: Ρεπόρτερ συνελήφθη γιατί είπε ότι η Γαλατάσαραϊ θέλει Μουσιάλα
Σε κακό βγήκαν σε έναν δημοσιογράφο από την Τουρκία οι δημοσιεύσεις του αναφορικά με ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο ρεπόρτερ κατέληξε να συλληφθεί από την αστυνομία!
Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο Μπουρχάν Τζαν Τερζί συνελήφθη για διάδοση ψευδών πληροφοριών, με τη Γαλατά να έχει διαψεύσει σε δύο περιπτώσεις ότι κινείται για τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερν Μονάχου.
Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, δίχως να του επιβληθεί κάποιος περιορισμός.
Turkish journalist Burhan Can Terzi has been detained on charges of 'publicly disseminating misleading information' following his recent reporting about Jamal Musiala joining Galatasaray, which was publicly denied by the club twice. Terzi was taken into custody today as part of… pic.twitter.com/yaNuZp8bnh— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 10, 2026
Gazeteci Burhan Can Terzi, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) August 10, 2026
Gerekçe yanlış çıkan bir transfer haberi ise soruyorum:
Transfer haberi yanlış çıktı diye gazeteciyi “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla şikayet etmek ,gözaltına… pic.twitter.com/10sWobb6sS
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