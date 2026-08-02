Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για μια ώρα, στο ματς της Κ19 της Μπάγερν Μονάχου με την Άιντραχτ 1949.

Με πολύ όμορφο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο νεαρός αμυντικός πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι Κυπέλλου της ομάδας Κ19 με την αντίστοιχη της Άιντραχτ 1949.

Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου που πριν από μερικές ημέρες έκανε αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του και βρέθηκε στους Βαυαρούς, αγωνίστηκε για μια ώρα στην εν λόγω αναμέτρηση, έχοντας καλή παρουσία, ενώ αντικαταστάθηκε καθώς η ομάδα του έψαχνε γκολ.

Η σχετική ενημέρωση των Περιστεριωτών:

Ενσωματώθηκε στην ομάδα πριν από μία εβδομάδα και πλέον, είναι βασικός. Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Μπάγερν Μονάχου, αγωνίστηκε για μία ώρα και ήταν εκεί σε ματς Κυπέλλου! Σίγουρα, θα τους έχει μάθει τη λέξη… Ατρόμητος.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινά το όνειρο του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να κερδίζει ευθύς αμέσως την εμπιστοσύνη των Βαυαρών.

Ο λόγος; Διότι στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν για την ομάδα της U19, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου ξεκίνησε βασικός.

Πρόκειται για την πρεμιέρα της ομάδας του στη νέα αγωνιστική περίοδος και αυτός ήταν βασικός. Έπαιξε για μία ώρα στην αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στην Άιντραχτ 1949 και εν συνεχεία, αντικαταστάθηκε, καθώς η Μπάγερν αναζητά γκολ ισοφάρισης.

Σπουδαία επιτυχία για τον Καρανδρίκα, που δεδομένα θα έχει κάνει τους Γερμανούς να μάθουν τον Ατρόμητο!

Πηγή: atromitosfc.gr