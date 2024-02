Παρελθόν θα αποτελέσει στο τέλος της σεζόν ο Τόμας Τούχελ από την Μπάγερν όπως αποκαλύπτουν τα μεγάλα Μέσα της Γερμανίας!

Τίτλοι τέλους ανάμεσα στην Μπάγερν και τον Τόμας Τούχελ θα μπουν με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου! Σύμφωνα με τα Μέσα της Γερμανίας, μετά από συζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι της Μπάγερν με τον έμπειρο τεχνικό αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους και να βάλουν τέλος μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, οι δύο πλευρές συζήτησαν σε θετικό κλίμα και συμφώνησαν στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο τέλος της φετινής σεζόν. Ο Τούχελ αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Βαυαρών μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και να ψάξει αργότερα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η Μπάγερν από τη μεριά της έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον διάδοχο.

🚨🚨🚨 EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!



