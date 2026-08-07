Μπάγερν Μονάχου - Άστον Βίλα 2-1: Φιλική νίκη για τους Βαυαρούς
Οι Βαυαροί νίκησαν τους Βίλανς στο Χονγκ Κονγκ! Η Μπάγερν Μονάχου λύγισε την Άστον Βίλα με 2-1 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο συλλόγων.
Με σκόρερ τους Κιμ (37') και Ντίας (73') η νταμπλούχος Γερμανίας υπέταξε την κάτοχο του Europa League, η οποία μείωσε με τον Ζοάο Γκόμες στο 83ο λεπτό του αγώνα. Κομπανί και Έμερι δοκίμασαν πολλά νέα πρόσωπα και αρκετούς σχηματισμούς για να δουν την ετοιμότητα των παικτών τους ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων, που πλησιάζει.
Η αρμάδα του Μονάχου θα δώσει ακόμη δύο φιλικά με τις Λειψία και Χάιντενχαϊμ, προτού διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μπορούσια Ντόρτμουντ του «δικού» μας Καρέτσα για το Σούπερ Καπ Γερμανίας (22/08, 21:30).
Στον αντίποδα, η Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, για το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (12/08, 22:00) στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.
Verdienter Sieg im letzten Test auf der #AudiFCBTour! 💪🔥 pic.twitter.com/V75wyJX6Oj— FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2026
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