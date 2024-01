Νέος παίκτης της Μπάγερν είναι με κάθε επισημότητα ο Έρικ Ντάιερ, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Τότεναμ με τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Στη Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έρικ Ντάιερ. Αφού η επιχείρηση Ντράγκουσιν κατέρρευσε ελέω... Τότεναμ, στο Μόναχο κινήθηκαν αστραπιαία και πρόκριναν την περίπτωση του Άγγλου για ενίσχυση στην αμυντική γραμμή.

Οι δυο πλευρές τα είχαν βρει εδώ και μέρες κι αφού οι Γερμανοί έδωσαν τα χέρια και με την Τότεναμ για το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, έμεναν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Έτσι κι έγινε με τη Μπάγερν να προχωρά στις σχετικές ανακοινώσεις για την απόκτηση του Άγγλου στόπερ, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Κάπως έτσι ο 29χρονος θα πλαισιώσει τους Κιμ, Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ και Μπούτσμαν στο κέντρο της άμυνας της Μπάγερν, με τους Βαυαρούς πλέον βάζουν πλώρη και για την προσθήκη ενός δεξιού μπακ με την περίπτωση του Μουκιέλε να θεωρείται προχωρημένη.

#FCBayern have completed the signing of Eric Dier! ✍️



🔗 https://t.co/ljuCb1Wsso#MiaSanMia pic.twitter.com/tNq2xq7tdk