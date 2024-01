Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη μεταγραφή του 26χρονου δεξιού μπακ - χαφ, Νορντί Μουκιέλε.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι κοντά στην πρώτη της χειμερινή μεταγραφική προσθήκη. Οι Bαυαροί ψάχτηκαν στην αγορά για την απόκτηση δεξιού μπακ που θα καλύψει το κενό των Μαζραουί και Σαρ, με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ να αποκαλύπτει πως είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε.

Πρόκειται για την πρώτη επιλογή των πρωταθλητών Γερμανίας και προσωπική επιλογή του αθλητικού διευθυντή, Κριστόφ Φρόιντ. Μάλιστα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sports και ο ίδιος ο 26χρονος δεξιός μπακ - χαφ επιθυμεί να μετακομίσει στο Μόναχο.

🔴 Excl. Details #Mukiele: Advanced talks between FC Bayern & Paris Saint-Germain now!



Christoph Freund is pushing for him!



Mukiele is the desired right-back target now ✔️



➡️ Mukiele wants to join Bayern! @kerry_hau | @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/4DnvO396hN