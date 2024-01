Στο Λονδίνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράντου Ντράγκουσιν, με την Τότεναμ να τον αποκτά από τη Τζένοα για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μεταγραφική «μάχη» ανάμεσα σε Τότεναμ και Μπάγερν για την απόκτηση του Ράντου Ντράγκουσιν έληξε με νικητές τους Άγγλους! Ο Ρουμάνος στόπερ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ποστέκογλου και οι σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη της συνεργασίας τους δεν άργησαν να καταφτάσουν.

Όπως έγινε γνωστό οι Spurs ήρθαν σε συμφωνία με τη Τζένοα για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο 21χρονος στόπερ από την πλευρά του υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει στο Λονδίνο μέχρι το 2030.

Κάπως έτσι η Τότεναμ ενισχύεται στην αμυντική γραμμή με ένα όνομα που υπολογίζεται άμεσα στο Λονδίνο, τη στιγμή που ανοίγει ο δρόμος για την αποχώρηση του Ντάιερ με προορισμό τη Μπάγερν και το Μόναχο.

Τη φετινή σεζόν ο διεθνής αμυντικός κατέγραψε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τζένοα με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ.

Radu has arrived 🤍



We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️