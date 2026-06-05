Μπάγερν Μονάχου: «Γλυκοκοιτάζει» τον Ρίο Ενγκουμόα
Θέλει να κάνει το «ριφιφί» με τον Ενγκουμόα της Λίβερπουλ η Μπάγερν Μονάχου! Σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic» οι Βαυαροί επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον νεαρό ελπιδοφόρο Άγγλο, καθώς έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίησή του.
Οι νταμπλούχοι Γερμανίας θέλουν να ενισχύσουν με νέο... αίμα την επιθετική τους γραμμή και στο πρόσωπο του «wonderkid» της Λίβερπουλ βλέπουν την ιδανική επιλογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο παίκτης αποτελεί διακαή πόθο του Κομπανί, με τη Λίβερπουλ να επισημαίνει πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον φέρελπι αθλητή της. Οι Reds θα επιδιώξουν να τον κρατήσουν και να δυναμώσουν κι άλλο το ρόστερ τους, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω τους μια απογοητευτική σεζόν.
Για την ώρα δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο η Μπάγερν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη... μάχη της απόκτησης του νεαρού. Ο Ενγκουμόα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μια ασίστ.
🚨 EXCL: Bayern Munich exploring move to sign Rio Ngumoha. 17yo Liverpool winger primary #FCBayern target for left side & aware of pursuit. No contact yet between clubs. #LFC insist not for sale + plan to strengthen attack rather than weaken @TheAthleticFC https://t.co/mYbWdds6Ip— David Ornstein (@David_Ornstein) June 5, 2026
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