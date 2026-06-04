Σαϊμπάρι: Ένα... βήμα πριν την Μπάγερν Μονάχου ο Μαροκινός
Σαϊμπάρι προ των πυλών στην Μπάγερν Μονάχου! Δημοσίευμα του εξωτερικού αναφέρει πως ο 25χρονος επιθετικός μέσος βρίσκεται «αγκαλιά» με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον σύλλογο της Βαυαρίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ούτως ώστε ο παίκτης να γίνει κάτοικος Γερμανίας. Ο Μαροκινός διεθνής θα υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2031 και οι ιατρικές εξετάσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ.
Τη σεζόν που μας πέρασε ο Σαϊμπάρι αναδείχθηκε πρωταθλητής Ολλανδίας με την PSV, που διατήρησε τα σκήπτρα στην Eredivisie για τρίτη διαδοχική σεζόν, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
Σε ατομικό επίπεδο μέτρησε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ. Με το εθνόσημο στο στήθος έχει 29 συμμετοχές, 9 γκολ και μια ασίστ.
🚨EXCL: 🔴🇲🇦 #Bundesliga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 3, 2026
🔐 Bayern Munich are now closing on a deal with PSV for Ismaël Saibari
⏳️ Final details to sort between all parties involved before the DONE DEAL
🩺 Medical tests will be in USA
✍️ The Moroccan will sign a contract valid until June 2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣
W… pic.twitter.com/ryWOyX3stV
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