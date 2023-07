Όπως μετέδωσαν οι Times, ο Χάρι Κέιν δεν επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Τότεναμ και επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου είτε φέτος με μεταγραφή, είτε ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Το νέο επεισόδιο του... σίριαλ της υπόθεσης του Χάρι Κέιν επιμελήθηκαν με δημοσίευμά τους οι Times. Αυτή τη στιγμή ο Άγγλος φορ ακροβατεί ανάμεσα στην Τότεναμ και την Μπάγερν Μονάχου, η οποία - αν και έχει συμφωνήσει με τον ίδιο - έχει δει δύο προτάσεις της να απορρίπτονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Ίσως όμως οι Σπερς χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο της πώλησης του σταρ τους, αφού με βάση τους Times, ο 30χρονος δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαυαρία. Πάντως, αν η μεταγραφή του δεν κλείσει αυτό το καλοκαίρι, ο Κέιν δεν θα πιέσει την κατάσταση όπως έκανε το 2021 με τη Μάντσεστερ Σίτι και θα επιλέξει να γίνει παίκτης της Μπάγερν ως ελεύθερος τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι δύο σύλλογοι βρίσκονται πολύ μακριά από κάποια πιθανή συμφωνία, αφού η τελευταία πρόταση των Βαυαρών έφτασε τα 80 εκατομμύρια, τη στιγμή που η Τότεναμ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ζητά περίπου 140 και μάλιστα σε μια πληρωμή.

