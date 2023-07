Έτοιμη να απορρίψει και τη δεύτερη - ύψους 80 εκατ. ευρώ - πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για τον Κέιν εμφανίζεται η Τότεναμ, η οποία, σύμφωνα με την Daily Mail, κοστολογεί τον Άγγλο στα 140 εκατομμύρια.

Η Μπάγερν Μονάχου πιέζει, αλλά η Τότεναμ έχει στυλώσει τα πόδια και το μέλλον του Χάρι Κέιν εξακολουθεί να μην είναι σαφές. Οι Βαυαροί θέλουν διακαώς τον Άγγλο φορ, με τον οποίο φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα, ωστόσο θα δουν, όπως μεταδίδουν πολλά βρετανικά Μέσα, τους Λονδρέζους να λένε «όχι» και στη δεύτερή τους πρόταση που άγγιξε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο του 30χρονου λήγει το επόμενο καλοκαίρι και ενώ ο ίδιος, με βάση τα γερμανικά media, δείχνει πεπεισμένος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του η Τότεναμ δεν προτίθεται να τον αφήσει να φύγει... εύκολα. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την Daily Mail, οι Σπερς τον κοστολογούν στο αστρονομικό ποσό των 140 εκατομμυρίων, πράγμα που σημαίνει πως αυτή τη στιγμή η απόσταση της Μπάγερν από τα «θέλω» τους είναι πολύ μεγάλη.

