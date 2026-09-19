Σπάει κάθε ρεκόρ ο Χάρι Κέιν πετυχαίνοντας γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον τα 100 γκολ στην Bundesliga.

Ιστορία γράφει ο Χάρι Κέιν, στην Bundesliga φτάνοντας στην εκατοντάδα τερμάτων ταχύτερα από κάθε άλλο. Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει γίνει και επίσημα ο γρηγορότερος παίκτης της Bundesliga που καταφέρνει να πετύχει 100 σε μόλις 98 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Το 100ο του σκοράρισμα συνέβη στην τελευταία αναμέτρηση της Μπάγερν στην Allianz Arena απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, κατατάσσοντας τον Κέιν στους κορυφαίους επιθετικούς του πρωταθλήματος αλλά και του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει τα πρωτεία από τον Ντίτερ Μίλερ, ο οποίος παίζοντας για την Κολωνία τη δεκαετία του 70', χρειάστηκε 129 παιχνίδια για να πετύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων.

Harry Kane penalty goal vs Union Berlin | Bayern Munich vs Union Berlin | Bundesliga #FCBFCU pic.twitter.com/zJE2QeDrXV

Ο Άγγλος φορ έχει πετύχει 36 γκολ τη πρώτη του σεζόν στη Bundesliga, ακολούθησαν 26 τη σεζόν 2024-2025 και 25 την περασμένη σεζόν, στην οποία όπως φαίνεται βοήθησε έμπρακτα να κατακτήσει το γερμανικό πρωτάθλημα δύο συνεχόμενες χρονιές. Τα πρωτεία δείχνει να έχει και στην εθνική ομάδα Αγγλίας όντας πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, έχοντας στο βιογραφικό του 70 διεθνή γκολ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο σύλλογος της Μπάγερν τον αποθέωσε με τις αναρτήσεις της στα social!

𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬. 🫢 pic.twitter.com/Vy6vgvrUCD

— FC Bayern (@FCBayernEN) September 18, 2026