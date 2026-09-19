Ο Βενσάν Κομπανί εξέφρασε την ικανοποίηση τόσο για την εικόνα της ομάδας του, όσο και για την συγκυρία της νίκης, η οποία ήρθε ακριβώς στην έναρξη του Oktoberfest.

Η ιστορική νίκη της Μπάγερν Μονάχου φάνηκε να ήρθε αβίαστα χθες(18/9) απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου (7-0 τελικό σκορ), αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το λειτουργικό ρόστερ που έχει σχηματίσει η ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς ο Χάρι Κέιν συμπλήρωσε τα 100 γκολ με την φανέλα της Μπάγερν, οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Βενσάν Κομπανί, είχαν έναν χιουμοριστικό χαρακτήρα αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την νοοτροπία τους: «Είμαστε φυσικά πολλοί ικανοποιημένοι με αυτήν την νίκη. Τώρα οι οπαδοί πάνε στο Oktoberfest και αυτό είναι ένα ωραίο δώρο», ανέφερε αρχικά, συνδέοντας την επιτυχία της ομάδας με την γιορτή της χώρας.

Ο Βέλγος έκλεισε δίνοντας αξία στην προσπάθεια των παικτών του: «Σήμερα φάνηκε πόσο πολύ έτρεξαν τα παιδιά πίσω από κάθε μπάλα. Προφανώς, ο Μάικλ Ολίσε βάζει αυτά τα γκολ, αλλά έχει δουλέψει πάρα, πάρα πολύ στις προπονήσεις πάνω σε αυτά τα τελειώματα. Ακόμα και οι κορυφαίοι παίκτες χρειάζονται περισσότερα από απλό ταλέντο. Κρύβεται σκληρή δουλειά από πίσω».