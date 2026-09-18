Με τον Κέιν να ξεπερνά τα 100 γκολ στην Bundesliga και τον Ολίσε να σημειώνει χατ τρικ, η Μπάγερν Μονάχου διέσυρε την Ουνιόν Βερολίνου με 7-0 εντός έδρας.

Ασταμάτητη η Μπάγερν Μονάχου, διέλυσε με 7-0 εντός έδρας την Ουνιόν Βερολίνου, με τον Χάρι Κέιν να γίνεται ο παίκτης που ξεπερνά τα 100 γκολ στην Bundesliga γρηγορότερα από κάθε άλλον (σε 98 συμμετοχές) και τον Μάικλ Ολίσε να σημειώνει χατ τρικ.

Οι Βαυαροί προηγήθηκαν στο 18' με τρομερό σουτ του Μουσιάλα, με τον Κέιν να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με πέναλτι στο 39'. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε και το 3-0 για τους γηπεδούχους, με τον Ολίσε να καρφώνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με οβίδα από πλάγια θέση.

Ο Κέιν ξαναχτύπησε με κεφαλιά στο 54ο λεπτό για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με τον Σαϊμπάρι να βάζει και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 70'. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολίσε έκανε το 6-0 αφού απέφυγε και τον τερματοφύλακα, ενώ στο 76' ο Γάλλος έκανε χατ τρικ με υπέροχο μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στην Αλιάντς Αρίνα.