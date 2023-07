Χένες για Κέιν: «Αν κρατήσει τον λόγο του, θα τον υπογράψουμε»

Ο Ούλι Χένες ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του όσον αφορά την πιθανή μεταγραφή του Χάρι Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου.

Την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ επιθυμεί διακαώς η Μπάγερν Μονάχου, με τον Ούλι Χένες να παραχωρεί δηλώσεις στις οποίες ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την πιθανή μετακίνηση του Άγγλου επιθετικού στο Μόναχο.

«Ο Χάρι Κέιν έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει πάρει την απόφασή του. Αν κρατήσει τον λόγο του, θα τον υπογράψουμε. Η Τότεναμ πρέπει να ενδώσει, πρέπει να πάρουμε μια τιμή από τον Λέβι. Ο Ρουμενίνγκε τού μιλάει τακτικά», ξεκαθάρισε το Διοικητικό Μέλος των Βαυαρών, Ούλι Χένες.

Bayern’s Uli Hoeness: “Harry Kane has very clearly signaled that his decision was made”. 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



“If he keeps his word, we will sign him. Tottenham will have to give up, we’ve to get an asking price from Levy”.



“Rummenigge speaks to him regularly”, he added via @kerry_hau. pic.twitter.com/DJNEzQcz1n