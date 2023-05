Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Ντίνος Μαυροπάνος παρακολουθείται από τις Ίντερ και Νάπολι τους τελευταίους μήνες.

Μπορεί η Στουτγκάρδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ζώνη του υποβιβασμού και να παλεύει στην «μάχη» για την... σωτηρία, ωστόσο η αρκετά καλή σεζόν που έχει κάνει ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν έχει περάσει απαρατήρητη.

Ο 25χρονο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 2.481 αγωνιστικά λεπτά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 με τους «Σουηβούς» και μάλιστα με μία πολύ υψηλή ρήτρα, όπως αποκάλυψε το kicker πρόσφατα, η οποία φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο Μαυροπάνος έχει ήδη μπει στα ραντάρ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για αντικαταστάτης του Εντικά ενώ σύμφωνα με όσα έγραψε ο Νικολό Σκίρα στον λογαριασμό του στο Twitter παρακολουθείτε εδώ και αρκετούς μήνες από την πρωταθλήτρια Νάπολι και την Ίντερ.

#Napoli and #Inter scouts have monitored #Stuttgart’s centre-back Konstantinos #Mavropanos in the last months. #transfers