Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Kicker» η ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο του Ντίνου Μαυροπάνου με την Στουτγκάρδη ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό με το οποίο μπορεί να γίνει η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του κλαμπ μαζί με τον Μάριο Γκόμες.

Για ακόμα μια σεζόν η Στουτγκάρδη δίνει τη μάχη της για την παραμονή στην Bundesliga και ο Ντίνος Μαυροπανός είναι η «κολόνα» στην αμυντική της τριάδα. Πέρυσι με την εξασφάλιση της «σωτηρίας» τους οι Σουηβοί έκαναν αυτόματα δικό τους τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό αντί 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και του έχουν βάλει... δεκαπλάσια ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο του, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Kicker» αν μια ομάδα θέλει να κάνει δικό της τον διεθνή στόπερ θα πρέπει να καταβάλει στο γερμανικό κλαμπ ποσό της τάξης των 30 εκατομμύρια ευρώ. Αν μια ομάδα ενεργοποιήσει τη ρήτρα ο 25χρονος αμυντικός θα γίνει η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του κλαμπ μαζί με τον Μάριο Γκόμες (στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2009).

