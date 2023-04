«Θέλει τον Μαυροπάνο για αντί-Εντικά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ετοιμάζει πρόταση 15 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θέλει τον Ντίνο Μαυροπάνο για να αντικαταστήσει τον Εβάν Εντικά.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα χάσει το προσεχές καλοκαίρι τον βασικό της στόπερ Εβάν Εντικά, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του και δεν θέλει να ανανεώσει με τους «αετούς». Κάπως έτσι η γερμανική ομάδα έχει αρχίσει ήδη να κινητοποιείται προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη της.

Το «βλέμμα» της φαίνεται να βρίσκεται και εντός Γερμανίας, αφού οι άνθρωποι της έχουν κυκλώσει το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου της Στουτγκάρδης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 16η θέση με 24 βαθμούς, που οδηγεί στα μπαράζ του υποβιβασμού, σε ισοβαθμία με την 17η Σάλκε και στους τρεις βαθμούς μακριά από την 15η Μπόχουμ.

Πριν λίγες μέρες ο Γερμανός δημοσιογράφος του Skysports.de, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ είχε επιβεβαιώσει πως ο 25χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Εκείνος έχει συμβόλαιο με τους «Σουηβούς» μέχρι το καλοκαίρι του 2025 κι αν δεν πάει κάτι στραβά και υποβιβαστούν, αυτοί δεν προτίθενται να τον παραχωρήσουν εύκολα.

News #Ndicka: Frankfurt bosses expect his final & official decision in the next 10 days. Frankfurt has no hope that he will stay. Ndicka is on verge to leave the club on free deal. Same as Kamada. #Mavropanos is still a hot topic in order to replace him! #SGE @SkySportDE 🇫🇷🇨🇲 pic.twitter.com/9DMHSAPkxW