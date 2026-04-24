Τόμας ο λυτρωτής! Στο 120'... πάγωσε τη Φράιμπουργκ κάνοντας το 2-1, έστειλε τη Στουτγκάρδη στον... έβδομο ουρανό και στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας απέναντι στη Μπάγερν, για να κατακτήσει το πέμπτο τρόπαιό της στον θεσμό.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ημιτελικός είχε αρκετά νεύρα εκατέρωθεν με τον διαιτητή να βγάζει από το τσεπάκι του την κίτρινη κάρτα τέσσερις φορές. Στο 28ο λεπτό ο Έγκενσταϊν έβαλε σε θέση οδηγού τη Φράιμπουργκ, ύστερα από ασίστ του Γκίντερ. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, τα νεύρα συνεχίστηκαν, οι κίτρινες κάρτες έγιναν επτά και η Στουτγκάρδη πίεζε για την ισοφάριση. Στο 61' ο Στίλερ προειδοποίησε βρίσκοντας δίχτυα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ύστερα από έλεγχο στο VAR. Εννιά λεπτά αργότερα ο Ουντάβ ισοφάρισε σε 1-1 έπειτα από την τελική πάσα του Ελ Καννούς.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, το σκορ παρέμεινε ίδιο.

Στο τελευταίο λεπτό της παράτασης ο Τόμας από τη δεύτερη ασίστ του Ελ Καννούς ξέρανε τη Φράιμπουργκ, έκανε το 2-1 και έστειλε τη Στουτγκάρδη στον τελικό.