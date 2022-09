Μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να γκέλαρε χθες (10/09) μέσα στην έδρα της κόντρα στην Στουτγκάρδη μένοντας στο 2-2, ωστόσο είχε έστω ένα κέρδος, τον 17χρονο Ματίς Τελ.

Ο 17χρονος Γάλλος επιθετικός, τον οποίο οι Βαυαροί απέκτησαν το φετινό καλοκαίρι από την Ρεν αντί 20 εκατ. ευρώ (συν άλλα 8,5 εκατ. ως μπόνους), ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στον αγώνα απέναντι στην Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου κι έγινε ο νεότερος παίκτης που ξεκινάει βασικός με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών.

Όμως, δεν πέτυχε μόνο αυτό, αφού στο 36ο λεπτό του αγώνα ο Ματίς Τελ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν όντας πια και ο νεότερος παίκτης που σκοράρει με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga (4ος νεότερος στην ιστορία της Bundesliga πίσω από Μουκοκό, Βιρτς και Σαχίν).

17 – Aged 17 years and 136 days, Mathys Tel is the youngest ever player to score a goal for Bayern München in the Bundesliga. RecordBreaker. #FCBVfB @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/ANT2OZVvAn

Μάλιστα το δεύτερο γκολ της Μπάγερν πέτυχε ο 19χρονος Τζαμάλ Μουσιάλα κι έτσι σκόραραν για τους Βαυαρούς δύο νεαροί στο ίδιο ματς πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το πολύ μακρινό 1971 και τη νίκη 7-0 επί της Κολωνίας, όπου είχαν σημειώσει γκολ οι Ούλι Χένες και Πολ Μπράιτνερ.

2 – In Mathys Tel and Jamal Musiala for only the second time two teenagers scored in a single #Bundesliga match for FC Bayern – previously only Uli Hoeneß and Paul Breitner had done so on 15th May 1971 in a 7-0-win against 1. FC Köln. Youth. pic.twitter.com/auAaLQp6gi