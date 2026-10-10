Μπάγερν: Δέχθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga από «έγκλημα» του Νόιερ
Ο ορισμός του «γκολ από τα αποδυτήρια». Προτού καλά - καλά ο διαιτητής προλάβει να σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα, η Άουγκσμπουργκ είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ κόντρα στη Μπάγερν.
Οι γηπεδούχοι φρόντισαν συγκεκριμένα να προηγηθούν μόλις στα οκτώ δευτερόλεπτα του αγώνα, όταν έπειτα από τρομερό λάθος του Νόιερ, ο Φελχάουερ του έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή και περπάτησε μέχρι τα δίχτυα για το 1-0.
Πρόκειται μάλιστα για ένα ιστορικό τέρμα, καθώς είναι το πιο γρήγορο που έχει σημειωθεί ποτέ σε παιχνίδι στα 63 χρόνια ύπαρξης της Bundesliga.
8 - Nach acht Sekunden erzielte Robin Fellhauer das früheste Tor in der 63-jährigen Geschichte der Bundesliga. Turbo. https://t.co/wyR106iJtN— OptaFranz (@OptaFranz) October 10, 2026
🚨🚨 AUGSBURG OPENED THE SCORING AFTER JUST 6 SECONDS AGAINST BAYERN MUNICH! 🤯🇩🇪 https://t.co/HkGdLLOZin— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2026
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