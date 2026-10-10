Αρνητικό ρεκόρ για τη Μπάγερν, η οποία δέχθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga στα οκτώ δευτερόλεπτα από την Άουγκσμπουργκ που τιμώρησε το λάθος του Νόιερ.

Ο ορισμός του «γκολ από τα αποδυτήρια». Προτού καλά - καλά ο διαιτητής προλάβει να σφυρίξει τη σέντρα του αγώνα, η Άουγκσμπουργκ είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ κόντρα στη Μπάγερν.

Οι γηπεδούχοι φρόντισαν συγκεκριμένα να προηγηθούν μόλις στα οκτώ δευτερόλεπτα του αγώνα, όταν έπειτα από τρομερό λάθος του Νόιερ, ο Φελχάουερ του έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή και περπάτησε μέχρι τα δίχτυα για το 1-0.

Πρόκειται μάλιστα για ένα ιστορικό τέρμα, καθώς είναι το πιο γρήγορο που έχει σημειωθεί ποτέ σε παιχνίδι στα 63 χρόνια ύπαρξης της Bundesliga.

8 - Nach acht Sekunden erzielte Robin Fellhauer das früheste Tor in der 63-jährigen Geschichte der Bundesliga. Turbo. https://t.co/wyR106iJtN October 10, 2026