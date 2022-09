Η Στουτγκάρδη με τον Μαυροπάνο σε εξαιρετική κατάσταση, κατάφερε να... κλέψει το βαθμό από τη Μπάγερν (2-2) στο 92'. Κάκιστη η Ντόρτμουντ, διασύρθηκε από τη Λειψία.

Λίγες ημέρες μετά το άνετο πέρασμα από το Μιλάνο, η Μπάγερν «γκέλαρε» εντός έδρας, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στη Στουτγκάρδη. Τρίτη φετινή ισοπαλία για τους Βαυαρούς, που έπιασε στην κορυφή την αντίπαλο του Ολυμπιακού, Φράιμπουργκ, αλλά με ματς παραπάνω. Εξαιρετικός ο Μαυροπάνος, έκανε ασίστ και βοήθησε αρκετά στο θετικό αποτέλεσμα, το οποίο και ήρθε στις καθυστερήσεις. Πολλά παράπονα από τους φιλοξενούμενους για τα δυο γκολ που ακυρώθηκαν για φάουλ στον Κίμιχ.

Η Μπάγερν μπήκε πιο δυνατά, πίεσε, δημιούργησε στιγμές, όμως το γκολ ήρθε στο 36ο λεπτό. Ο Τελ σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αρχίζει στην ενδεκάδα των Βαυαρών και το γεγονός αυτό συνδυάστηκε με το δεύτερό του γκολ στη σεζόν. Ωστόσο, στο 57' ο Μαυροπάνος με τρομερή ενέργεια και ιδανική ασίστ στον Φουρίχ είδε τη Στουτγκάρδη να ισοφαρίζει 1-1.

Η Μπάγερν απάντησε άμεσα και στο 60' ο Μουσιάλα από ασίστ του Μαζράουι πέτυχε το 2-1. Οι Βαυαροί δεν «σφράγισαν» ποτέ το τρίποντο και στις καθυστερήσεις ήρθε το... σοκ. H Στουτγκάρδη που ήταν αρκετά απειλητική μετά το 85' κέρδισε πέναλτι και ο Γκιρασι διαμόρφωσε το 2-2 στο 92ο λεπτό.

Εμφατική τριάρα της Λειψίας κόντρα στην Ντόρτμουντ

Της έχει πάρει τον... αέρα. Από εκεί που μετρούσε μόλις δύο νίκες στις πρώτες έντεκα αναμετρήσεις τους, η Λειψία πήρε τρίτη σερί νίκη απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και μάλιστα με το εμφατικό 3-0, δείχνοντας να «ξυπνά» από τον λήθαργο μετά την αποπομπή του Ντομένικο Τεντέσκο και την πρόσληψη Μάρκο Ρόζε. Οι Ταύροι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Όρμπαν μόλις στο 6'.

Το ημίχρονο έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Σόμποσλαϊ (γκολ και ασίστ) να σκοράρει με «κεραυνό» στο 45' και να γράφει το 2-0, απέναντι σε μια Ντόρτμουντ που... ψαχνόταν. Το τελικό 3-0 έγραψε στο 84' ο Χαϊνταρά από ασίστ του Βέρνερ, σφραγίζοντας έτσι πολύ σημαντική νίκη για τη Λειψία με την οποία ξεκόλλησε από τους πέντε βαθμούς και πλησίασε την πεντάδα. Αντίθετα, η Ντόρτμουντ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αποσχιστεί στο +3 από την Μπάγερν.

Διπλό μέσα στη Φρανκφούρτη και πρώτο τρίποντο για τη Βόλφσμπουργκ

Η Βόλφσμπουργκ μετά από πέντε αγωνιστικές με τρεις ήττες και δυο ισοπαλίες πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga, καθώς νίκησε με 1-0 την Άιντραχτ μέσα στη Φρανκφούρτη. Οι Αετοί λίγες μέρες μετά την εντός έδρας «τριάρα» από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους ομίλους του Champions League ηττήθηκαν στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Η Άιντραχτ ήταν ανώτερη, είχε τον έλεγχο του ματς, είχε φάσεις και δοκάρι στο 39' με το σουτ του Γιάκιτς αλλά οι Λύκοι βρήκαν το γκολ της νίκης στο 60' όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπρέκαλο ο προωθημένος στόπερ, Λακρουά πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-1, το οποίο κράτησαν οι φιλοξενούμενοι μέχρι τέλους.

Τεσσάρα η Χόφενχαϊμ και κορυφή!

Η Χόφενχαϊμ επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τη Ντόρτμουντ, επικράτησε 4-1 της Μάιντς και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ηταν η τρίτη επιτυχία σε ισάριθμα ματς εντός έδρας, με την ομάδα να βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Βέβαια, για την άνετη επικράτησε έπαιξε ρόλο η αποβολή του Χακ στο 41ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι που έχασαν πέναλτι στο 44' με τον Κράμαριτς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 53'. Ο Κροάτης πήρε την... εκδίκησή του και πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι κατέρρευσαν και η Χόφενχαϊμ έστησε πάρτι! Ο Πρέμελ στο 69' πέτυχε το 2-0, ενώ ο Νταμπούρ στο 80' σημείωσε το 3-0. Ο Κορ απάντησε στο 83', ωστόσο ο Καντεράμπεκ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 4-1.



Δεν μπορεί η Λεβερκούζεν...

Η Λεβερκούζεν προβληματίζει έντονα με την εικόνα της κι αυτό αποτυπώθηκε και στο Βερολίνο, όπου και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Χέρτα. Το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 40 ετών πραγματοποιούν οι «ασπιρίνες», οι οποίες μεσοβδόμαδα αντιμετωπίζουν την Ατλέτικο. Σε δύσκολη θέση ο Σεοάνε, μιας και η ομάδα του είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ντεμιρμπάι άνοιξε το σκορ στο 49' για τη Λεβερκούζεν, ωστόσο ο Σέρνταρ στο 55' έφερε το ματς στα ίσα. Ο Ρίχτερ στο 74' πέτυχε το 2-1 για τη Χέρτα, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το βαθμό στο 79' με γκολ του Σικ.