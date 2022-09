O Ματίς Τελ ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της Μπάγερν Μονάχου στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη και σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έχει ξεκινήσει ως βασικός με τους Βαυαρούς σε ματς της Bundesliga.

Ο Ματίς Τελ είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί τον Ιούλιο έδωσαν 28 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν και έκαναν δικό τους τον 17χρονο σέντερ φορ για την επόμενη πενταετία.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη ένα γκολ σε τρεις συμμετοχές και σήμερα (10/9) ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν του έδωσε την ευκαιρία του, καθώς τον ξεκίνησε στην ενδεκάδα των Βαυαρών για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου. Ο Τελ σε ηλικία 17 ετών και 136 ημερών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινάει στην ενδεκάδα της Μπάγερν σε ματς Bundesliga.

17y 136d – Aged 17 years and 136 days, Mathys Tel is the youngest ever player to start a match for FC Bayern München in the Bundesliga. Prodigy. #FCBVfB pic.twitter.com/qRkSdudNZn