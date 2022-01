Ο πιο περιζήτητος ποδοσφαιριστής του καλοκαιριού θα είναι ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ετοιμάζεται να πει «αντίο» στην Ντόρτμουντ και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ποια ομάδα όμως θα καταφέρει να κερδίσει την υπογραφή του Νορβηγού στραίκερ;

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2024 με τους Βεστφαλούς, αλλά ήδη οι φήμες περί αποχώρησης του από τον γερμανικό σύλλογο έχουν φουντώσει. Βέβαια, προκειμένου μια ομάδα να αποκτήσει τον νεαρό αστέρα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ στη Ντόρτμουντ, άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ στον μάνατζερ του Χάαλαντ, Μίνο Ραϊόλα κι άλλα τόσα στον πατέρα του ποδοσφαιριστή.

Οι δύο πλευρές πάντως έχουν προγραμματίσει συνάντηση εντός των επόμενων ημερών, μαζί μάλιστα και με τον Μίνο Ραϊόλα και τον πατέρα του Νορβηγού προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους. Η γερμανική ομάδα θέλει να ξεκινήσει προετοιμασία για την επόμενη σεζόν και πρέπει να μάθει αν θα μπορεί να υπολογίζει ή όχι τις υπηρεσίες του Νορβηγού επιθετικού.

Η Ντόρτμουντ ναι μεν θα προσπαθήσει να δελεάσει τον 21χρονο επιθετικό με μία πολύ ανεβασμένη οικονομική πρόταση, ώστε να παραμείνει κάτοικος Βεστφαλίας τουλάχιστον γι' ακόμη μία σεζόν. Ωστόσο, γνωρίζει ότι το έργο της να τον πείσει είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από τη στιγμή μάλιστα που Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα «θέλω» του Χάαλαντ και του μάνατζερ του Μίνο Ραϊόλα και να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Πρόσφατα πάντως, ο 21χρονος επιθετικός, μίλησε ανοιχτά για τις συζητήσεις με την ομάδα του αναφορικά με το μέλλον του. και φάνηκε να εξωτερικεύει και για πρώτη φορά μια δυσαρέσκεια για τη στάση των Βεστφαλών, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει ο ίδιος είναι να παίζει ποδόσφαιρο, ενώ ταυτόχρονα, στάθηκε και στον σεβασμό που έχει δείξει στο κλαμπ του.

«Η Ντόρτμουντ τώρα με πιέζει να πάρω μια απόφαση για τη νέα σεζόν, αλλά εγώ το μόνο που θέλω είναι να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό μάλλον σημαίνει πως θα χρειαστεί σύντομα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Μέχρι τώρα δεν μίλησα ποτέ από σεβασμό προς το σύλλογο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός αστέρας, λίγα λεπτά μόλις μετά την «πεντάρα» (5-1) της Ντόρτμουντ επί της Φράιμπουργκ, με τον ίδιο να πετυχαίνει τα δύο τέρματα και να φτάνει τα 21 τη φετινή σεζόν.

Haaland's future club might be decided soon 👀 pic.twitter.com/eKIFDv6leD — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Μετά από αυτές τις δηλώσεις ο Χάαλαντ έκανε τους υποψήφιους «μνηστήρες» του να βάζουν πλώρη για την απόκτηση του το προσεχές καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι ποια ομάδα θα καταφέρει να ικανοποιήσει τα «θέλω» του νεαρού επιθετικού και να κάνει την μεγάλη έκπληξη σε λίγους μήνες.

Η μεγάλη εμμονή του Λαπόρτα και η Μπαρτσελόνα

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, εκφράζοντας μάλιστα την απόλυτη εμπιστοσύνη του ότι θα μπορέσει να βρει οικονομικούς πόρους για να φέρει στο «Καμπ Νόου» έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος που καλείται να σημαδέψει μια εποχή. Το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα χρειάζεται ένα «9αρι», είναι απόδειξη από τότε που έφυγε ο Λουίς Σουάρες το καλοκαίρι του 2020. Αν και έχει επιθετικά ταλέντα όπως ο Ανσού Φατί και ο Φεράν Τόρες χωρίς να γνωρίζει αν ο Ντεμπελέ θα συνεχίσει , το κενό που άφησε ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει καλυφθεί ακόμα τόσο στο αθλητικό κομμάτι όσο και στο εμπορικό.

Η υπογραφή μιας ήδη παγκόσμιας φιγούρας όπως ο Χάαλαντ θα πολλαπλασίαζε την προσέλκυση χορηγών και παράλληλα θα γέμιζε και τα ταμεία των «μπλαουγκράνα». Εκτός των άλλων ο Λαπόρτα έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα, με τον οποίο συναντήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι στη Βαρκελώνη.

Το «9» που λείπει (ακόμα) από την Μάντσεστερ Σίτι

Το περασμένο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι περνούσε από τα χέρια της προκειμένου να ενισχυθεί στην αιχμή του δόρατος με τον Χάρι Κέιν. Κίνησε γη και ουρανό, έφτασε στο σημείο να προσφέρει μέχρι και σχεδόν 150 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Τότεναμ, ωστόσο οι προσπάθειες της έπεσαν πάνω σε τοίχος. Ετσι, η φετινή σεζόν (έως τώρα τουλάχιστον) για την Σίτι είναι χωρίς καθαρό επιθετικό στο ρόστερ της εκτός από τον Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος έως τώρα μετράει μόλις έξι τέρματα σε 24 ματς. Ετσι, οι Σίτιζενς κινούνται για την απόκτηση ενός φορ που θα έχει συχνή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα κι αυτός δεν θα μπορούσε να μην είναι άλλος από τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Erling Haaland has joined Lewandowski, Karim Benzema and Mo Salah as the only four players in Europe's top 5 leagues to reach 20 goals in all club competitions this season 👏 pic.twitter.com/9LA9hzN0QA — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2022

Ο πατέρας του, Άλφ Ίνγκε, αγωνίστηκε στην Σίτι από το 2000 έως το 2003 και κρέμασε τα παπούτσια του και πάνω σε αυτό ποντάρουν οι διοικούντες τον αγγλικό σύλλογο. Ωστόσο, η σχέση Μίνο Ραϊόλα-Γκουαρδιόλα δεν είναι και η καλύτερη μετά τα επεισόδια του Πεπ με τον Ιμπραΐμοβιτς, αλλά στο Έτιχαντ ο Νορβηγός αδιαμφισβήτητα θεωρείται το κερασάκι στην τούρτα για να βασιλέψει η ομάδα στην Ευρώπη όπως κάνει στην Αγγλία. Χρήματα υπάρχουν….

Ο νέος ήρωας που αναζητά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολλά ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος αστέρας πάντως δεν φαίνεται να έχει τάσεις φυγής από τους «κόκκινους διαβόλους», τουλάχιστον για την ώρα αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα είναι κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» και τη νέα σεζόν. Δεν θα ήταν παράλογο αν η Γιουνάιτεντ εξετάσει κι άλλες λύσεις για την επιθετική της γραμμή. Γι’ αυτό και τελευταία παρουσιάζεται ως μία από τις ομάδες που έχουν «δυνατά» στην διεκδίκηση του Νορβηγού επιθετικού, «εκμεταλλευόμενη» το την παρουσία του Ραλφ Ράνγκνικ στον πάγκο της.

Ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», πιέζει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, επικοινώνησε πρόσφατα με τον πατέρα του Χάαλαντ, Αλφ Ινγκε. Να σημειωθεί, ότι ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ, διετέλεσε αθλητικός διευθυντής στην Σάλτσμπουργκ και διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο, στην μεταγραφή του νεαρού, το 2018.

Ο ονειρεμένος αντικαταστάτης της Παρί αν φύγει ο Μπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια αν χάσει το καλοκαίρι τον Κιλιάν Μπαπέ από το ρόστερ της. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται με το… ένα πόδι εκτός Παρισιού με τις φήμες να τον θέλουν να πλησιάζει στο «Μπερναμπέου» για λογαριασμό της Ρεάλ. Στην προκειμένη περίπτωση Παρί έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ. Την οικονομική της κατάσταση. H ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει ήδη ενημερώσει την Ντόρτμουντ πως μπορεί να προσφέρει ανά πάσα στιγμή τα 75 εκατομμύρια ευρώ που ζητούν οι Γερμανοί για την πώληση του Νορβηγού επιθετικού!

Some crazy stats about Erling Haaland:



✅ He scored more goals (78) than he played matches (77) for Borrusia Dortmund



✅ He scored more goals (21) than he has played matches (18) for Borussia Dortmund this season #BVB pic.twitter.com/8YItTy150P — Abhishek Bansal (@AdamsonAbraham) January 16, 2022

Βέβαια, είναι μία από τους ελάχιστες ομάδες αν όχι η μοναδική η οποία είναι διατεθειμένη να διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου το καλοκαίρι να κάνει την μεγάλη έκπληξη και να εντάξει στο δυναμικό της Νορβηγό Αστέρα. Αρχικά οι Παριζιάνοι θα πρέπει να καταβάλουν στη Ντόρτμουντ, το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ, άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ στον μάνατζερ του Χάαλαντ, Μίνο Ραϊόλα κι άλλα τόσα στον πατέρα του ποδοσφαιριστή.

Η Ρεάλ δεν «καίγεται» αλλά…

Το «φλερτ» της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Μπαπέ κρατάει καιρό και όπως όλα δείχνουν η ιστορία θα έχει happy end. Προκειμένου όμως να έχει αίσιο τέλος οι «μερένγκες» θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την περίπτωση του και όχι του Έρλινγκ Χάαλαντ. Επιπλέον, ο Μίνο Ραϊόλα, δεν έχει την ίδια σχέση με τον Φλορεντίνο Πέρεθ όπως με τον Τζουάν Λαπόρτα, τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα.

Ο Ραϊόλα είχε συναντηθεί τον περασμένο Απρίλη με τον ισχυρό άνδρα των Καταλανών και το απόγευμα ήταν στη Μαδρίτη. Ωστόσο, δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Πέρεθ αλλά με τον γενικό διευθυντή, Χοσέ Άνχελ Σάντσες. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι σχέσεις μεταξύ Πέρεθ και Ραϊόλα δεν είναι τόσο καλές...

Powered by Quiz Maker