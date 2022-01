Σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να διαθέσει κάποια ομάδα προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της τον Έρλινγκ Χάαλαντ το καλοκαίρι.

Ο Νορβηγός στράικερ των Βεστφαλών παραμένει ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, ειδικά μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ μιας και πλέον μετράει 19 τέρματα και πέντε ασίστ, σε 16 εμφανίσεις.

Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ, γνωρίζουν ότι στο τέλος της σεζόν ο Νορβηγός επιθετικός ενδεχομένως να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο ατζέντης του άλλωστε Μίνο Ραϊόλα, τόνισε ότι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα «θέλω» του πελάτη του και να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Αυτή τη στιγμή μάλιστα, οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους μιας και ο Μίνο Ραϊόλα φέρεται να έχει... τάξει τον Χάαλαντ στον Τζουάν Λαπόρτα κι αν ο τελευταίος ανεβάσει την προσφορά του άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, τότε ο Νορβηγός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα!

Ωστόσο για να το πετύχουν αυτό, οι Καταλανοί θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ στα χέρια της. Οπως αναφέρει η «L' Equipe», μια ομάδα για να αποκτήσει τον νεαρό αστέρα των Βεστφαλών θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ στη Ντόρτμουντ, άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ στον μάνατζερ του Χάαλαντ, Μίνο Ραϊόλα κι άλλα τόσα στον πατέρα του ποδοσφαιριστή.

Οπως επίσης οι απαιτήσεις του Νορβηγού επιθετικού και των μάνατζερ του είναι ένα συμβόλαιο 6ετους διάρκειας και ετήσιου κόστους 30 εκατομμύρια ευρώ. Οπως καταλαβαίνει κανείς, προκειμένου κάποιος σύλλογος να αποκτήσει τον Χάαλαντ θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του...

🚨 I #Haaland#PSG want to sign Haaland in case #Mbappe departure.



👉 75M for Dortmund (release clause)

👉 20M for Raiola (commission)

👉 20M for the player's father (commission)

👉 30 / 35 M annual salary.



Competitors : Real Madrid / Barça / Man United



(L’Équipe) pic.twitter.com/ZT0HmJpfeb