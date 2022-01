CEO της Ντόρτμουντ: «Δύσκολο να κρατήσουμε τον Χάαλαντ τη νέα σεζόν»

Ο Χάαλαντ παρουσιάζεται... φευγάτος από την Ντόρτμουντ το προσεχές καλοκαίρι και ο CEO του κλαμπ, Χανς - Γιόακιμ Βάτσκε, παραδέχθηκε πως πιθανότατα ο Νορβηγός διανύει τους τελευταίους του μήνες στον σύλλογο.

Όσο η θερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει, τόσο αυξάνονται και τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ, με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους να σχηματίζουν ήδη... ουρά προκειμένου να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Μια υπογραφή που διεκδικούν ομάδες από την Premier League μέχρι τη La Liga, την ίδια ώρα που δημοσιεύματα μιλούν για ξεκάθαρη προτίμηση του Νορβηγού προς το πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Και όσο η όρεξη των υποψήφιων μνηστήρων... αυξάνεται για τον 21χρονο φορ, η Ντόρτμουντ αρχίζει και συνειδητοποιεί πως θα είναι πολύ δύσκολο να διαθέτει το πολυτιμότερο διαμάντι της και τη νέα σεζόν.

Αυτό μάλιστα παραδέχθηκε και ο CEO των Βεστφαλών, Χανς - Γιόακιμ Βάτσκε, ο οποίος μιλώντας στην «Der Spiegel» ομολόγησε πως θα είναι δύσκολο για το κλαμπ να κρατήσει τον Χάαλαντ και μετά το καλοκαίρι.

«Ο Χάαλαντ δεν πρόκειται να φύγει τον Ιανουάριο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ποιος θα έδινε έναν κορυφαίο επιθετικό κατά τη διάρκεια του χειμερινού παζαριού, ενώ δεν χρειάζεται; Θα είναι όμως δύσκολο να τον κρατήσουμε τη νέα σεζόν, αλλά θα προσπαθήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

