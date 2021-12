Top-100 Guardian: Ο Λεβαντόφσκι ξεπέρασε ξανά τον Μέσι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για δεύτερη διαδοχική χρονιά βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών διενεργεί ο Guardian κι άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι.

Ο «Guardian» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας ψηφοφορίας για την ανάδειξη των 100 κορυφαίων ποδοσφαιριστών του 2021, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να καταλαμβάνει την πρώτη θέση αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Πολωνός στράικερ μπορεί να μην κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα αλλά αναδείχθηκε ο καλύτερος στράικερ για το 2021 και νικητής για δεύτερη χρονιά στην ψηφοφορία των 100 κορυφαίων παικτών που διενεργεί ο «Guardian». Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που διατηρείται στην κορυφή της σχετικής λίστας των 100 κορυφαίων, έπειτα από τον Λιονέλ Μέσι το 2013.

Ο «Λέβα» ψηφίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη ψηφοφορία κι αποτέλεσε την πρώτη επιλογή για 115 από τους 219 ψηφοφόρους, συγκεντρώνοντας συνολικά 8.481 πόντους. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν επελέγη από έναν ψηφοφόρο, και συνολικά συγκέντρωσε 7.830 πόντους.

Ακολουθεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος χάρη στην τρομερή χρονιά που κατέγραψε «σκαρφάλωσε» πέντε θέσεις από την περυσινή κατάταξης. Συνολικά, ήταν δεύτερος και τελευταίος παίκτης στις επιλογές όλων των ψηφοφόρων, πρώτη επιλογή σε 21 εξ αυτών και συγκέντρωσε 7.589 πόντους.

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Καρίμ Μπενζεμά και Ζορζίνιο, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ κατατάχθηκε στην έκτη θέση της σχετικής ψηφοφορίας. Έρλινγκ Χάαλαντ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν αρκετό έδαφος στη λίστα, με αποτέλεσμα να βρεθούν στην έβδομη και όγδοη θέση, αντίστοιχα.

