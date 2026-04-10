Η Μπάγερν Μονάχου απέκλεισε κάθε πιθανότητα πώλησης του Ολίσε, δυσαρεστώντας τις ομάδες που καραδοκούν για να τον κάνουν «δικό» τους.

«Ολίσε στη Ρεάλ Μαδρίτης; Όχι, απλά όχι... καμία πιθανότητα». Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ, ο Μίκαελ νιώθει πολύ άνετα εδώ», δήλωσε κατηγορηματικά ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Μαξ Έμπερλ, προκειμένου να κόψει τη... φορά της Ρεάλ ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας, που «γλυκοκοιτάζει» τον 24χρονο Γάλλο εξτρέμ.

Σύμφωνα με πηγή από τη Γερμανία, οι Βαυαροί δεν έχουν καμία διάθεση να παραχωρήσουν τον Μάικλ Ολίσε σε καμία ομάδα, καθώς στο πρόσωπο του βλέπουν τον μακροπρόθεσμο ηγέτη του συλλόγου. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν επενδύσει τόσα πολλά στο ταλέντο του και δεν είναι πρόθυμοι να ακούσουν καμία οικονομική προσφορά.

Η Μπάγερν διανύει φέτος μια καταπληκτική σεζόν εντός των συνόρων και στο Champions League επικράτησε με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης, στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης. Η γερμανική ομάδα έχει φανταστικές επιθετικές επιδόσεις και παίζει ένα άκρως θελκτικό ποδόσφαιρο.

«Σήμα κατατεθέν» της λειτουργίας της ομάδας του Κομπανί είναι ο ταλαντούχος εξτρέμ των Τρικολόρ, ο οποίος έως τώρα στη σεζόν μετρά 41 συμμετοχές, 16 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.