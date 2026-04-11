Champions League: Το πιθανότερο ζευγάρι τελικού σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή
Βρισκόμαστε τρεις ημέρες πριν από τις πρώτες ρεβάνς των προημιτελικών στο φετινό Champions League, με την αγωνία να χτυπάει «κόκκινο» αναφορικά με τις ομάδες που θα βρεθούν στην τετράδα.
Μετά τα πρώτα παιχνίδια, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ έχουν πάρει προβάδισμα πρόκρισης, ωστόσο πάντοτε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση φέρνει ανατροπές και εκπλήξεις.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πιθανότητες, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data ήδη να έχει... προχωρήσει το σενάριο, μέχρι και τον τελικό της Βουδαπέστης.
Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης, το πιθανότερο ζευγάρι για την 30η Μαϊου είναι το Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου, που συγκεντρώνει 39%. Ακολουθεί με 27% το Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ 10% συγκεντρώνει το Ατλέτικο - Μπάγερν.
Τώρα, όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου, πρώτο φαβορί είναι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα με 42.2%, ενώ ακολουθούν οι Βαυαροί με 26.3% και οι Παριζιάνοι με 16.7%. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά τις ήττες τους στα πρώτα ματς των «8», Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν κάτω από 3% (2.3 και 2.8 αντίστοιχα).
🔢 Most frequent 🔵 UCL final matchups (as of 9 Apr):— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 9, 2026
39% 🏴 Arsenal v 🇩🇪 Bayern
27% 🏴 Arsenal v 🇫🇷 PSG
10% 🇪🇸 Atléti v 🇩🇪 Bayern
7% 🇪🇸 Atléti v 🇫🇷 PSG
5% 🏴 Arsenal v 🇪🇸 Real Madrid
3% 🏴 Arsenal v 🏴 Liverpool
