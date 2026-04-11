Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 5-0 τη Ζανκτ Πάουλι και ξέφυγε στο +12 από την Ντόρτμουντ, κάνοντας παράλληλα ρεκόρ σκοραρίσματος στην Bundesliga.

Εδώ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στο Μίλερντορ θα κολλούσε; Προφανώς και όχι, με την Μπάγερν Μονάχου να συντρίβει εύκολα με 5-0 εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι και να ξεφεύγει στο +12 από την Ντόρτμουντ στη βαθμολογία της Bundesliga.

Παράλληλα, οι Βαυαροί έσπασαν το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 105, τέσσερα περισσότερα από εκείνα που είχαν πετύχει τη σεζόν 1971/72. Όλα αυτά, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της φετινής σεζόν!

Στα του ματς, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί προηγήθηκε στο ένατο μόλις λεπτό με τον Μουσιάλα και ξεχείλωσε το σκορ στο δεύτερο μέρος, με τον Γκορέτσκα να διπλασιάζει τα τέρματά της στο 53’ και τον Ολίσε να κάνει το 3-0 δύο λεπτά αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε από τους Τζάκσον (66') και Γκερέιρο (89').