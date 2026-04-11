Ζανκτ Πάουλι - Μπάγερν Μονάχου 0-5: Στο +12 με πεντάρα και ρεκόρ
Εδώ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στο Μίλερντορ θα κολλούσε; Προφανώς και όχι, με την Μπάγερν Μονάχου να συντρίβει εύκολα με 5-0 εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι και να ξεφεύγει στο +12 από την Ντόρτμουντ στη βαθμολογία της Bundesliga.
Παράλληλα, οι Βαυαροί έσπασαν το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 105, τέσσερα περισσότερα από εκείνα που είχαν πετύχει τη σεζόν 1971/72. Όλα αυτά, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της φετινής σεζόν!
Στα του ματς, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί προηγήθηκε στο ένατο μόλις λεπτό με τον Μουσιάλα και ξεχείλωσε το σκορ στο δεύτερο μέρος, με τον Γκορέτσκα να διπλασιάζει τα τέρματά της στο 53’ και τον Ολίσε να κάνει το 3-0 δύο λεπτά αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε από τους Τζάκσον (66') και Γκερέιρο (89').
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.