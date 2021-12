Σαλάχ: Μοιάζει ασταμάτητος, ξεπέρασε Μπενζεμά και Λεβαντόφσκι και γράφει ιστορία (vids)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ διανύει μία τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Λίβερπουλ κι αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς του, καθώς έχει εμπλακεί σε γκολ της ομάδας του, τις περισσότερες φορές από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε ιδανικά για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο που έπιασε δαιμονιώδη φόρμα και σκόραρε και στα τρία παιχνίδια της Premier League που αγωνίστηκε από ένα γκολ, έχοντας παράλληλα και τρεις ασίστ.

Οι τρομερές εμφανίσεις του συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο, καθώς βρήκε πέντε φορές δίχτυα, πετυχαίνοντας και χατ-τρικ κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ σε συμπαίκτες του.

Φτάσαμε Δεκέμβρη και ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ συνεχίζει και βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται κι από τους αριθμούς του, μιας και σε 24 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, μετράει 22 τέρματα και 11 ασίστ και είναι ο πρώτος σκόρερ στην Premier League με 15 τέρματα.

Ακόμα και οι συμπαίκτες του το αναγνωρίζουν. Ο Σαντιό Μανέ μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον οποίο και χαρακτήρισε καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Τα εντυπωσιακά του στατιστικά τη φετινή σεζόν είναι αρκετά για να αναδείξουν τον 29χρονο επιθετικό καλύτερο ποδοσφαιριστή στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Σαλάχ έχει εμπλακεί σε 25 γκολ της Λίβερπουλ και βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας, όντας πιο πάνω από τον Καρίμ Μπενζέμα (22) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (20).

Mohamed Salah has been directly involved in more goals than any other player in Europe's top five leagues this season:



