Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου για τη θριαμβευτική πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα θα διεκδικήσει το δεύτερο της Basketball Champions League, μετά τον θρίαμβο επί της Μονακό στο ΟΑΚΑ το 2018, και συνολικά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Δικέφαλου, καθώς «πάτησε» τη Μάλαγα και προκρίθηκε στον τελικό.

Η κιτρινόμαρυη ΠΑΕ με ανάρτηση της στα Social Media συνεχάρη τη Βασίλισσα για τη μεγάλη της επιτυχία και εξέφρασε τη στήριξη της στο τμήμα μπάσκετ της Ένωσης ενόψει του μεγάλου ματς με τη Ρίτας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Μοναδική Βασίλισσα - Συγχαρητήρια!

Όλοι στο πλευρό σας για την κούπα!».