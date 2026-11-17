Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα πέντε group δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Nations League.

Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Nations League 2026-27 και πλέον «κλείδωσαν» τα πέντε group δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του EURO 2028, στην οποία η Εθνική Ελλάδας θα τοποθετηθεί στο πρώτo Pot.

Τελευταίο ερωτηματικό ήταν η κατάταξη της Ιρλανδίας και του Κοσόβου, με τους πρώτους να παίρνουν τη νίκη στο μεταξύ τους ματς (3-0) και τη θέση στο 2ο Pot.

H κλήρωση του EURO 2028 θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου, στο Μπέλφαστ, στις 19:00.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του EURO 2028

POT 1

Αγγλία

Πορτογαλία

Γαλλία

Γερμανία

Ισπανία

Βέλγιο

Ολλανδία

Δανία

Ελλάδα

Ιταλία

Νορβηγία

Κροατία

POT 2

Ουαλία

Σερβία

Τουρκία

Τσεχία

Ελβετία

Σουηδία

Αυστρία

Ουγγαρία

Βόρεια Ιρλανδία

Σλοβενία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ιρλανδία

POT 3

Σκωτία

Ουκρανία

Κόσοβο

Πολωνία

Ρουμανία

Ισραήλ

Γεωργία

Βόρεια Μακεδονία

Μαυροβούνιο

Αλβανία

Ισλανδία

Σλοβακία

POT 4

Εσθονία

Λευκορωσία

Νησιά Φερόε

Κύπρος

Φινλανδία

Μολδαβία

Αρμενία

Βουλγαρία

Λουξεμβούργο

Καζακστάν

Λετονία

Σαν Μαρίνο

POT 5

Μάλτα

Αζερμπαϊτζάν

Λιθουανία

Ανδόρα

Γιβραλτάρ

Λιχτενστάιν

🚨 BREAKING: EURO 2028 - Qualifying Draw Pots are set! ✅ 54/54 teams have confirmed their spots! 🔮 Draw on Sunday, 6 December (18:00 CET)! https://t.co/2kB7rMpnu1 November 17, 2026

Πώς μοιράζονται τα εισιτήρια για το EURO 2028

Θα σχηματιστούν 12 προκριματικοί όμιλοι των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Οι διοργανώτριες χώρες Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία θα συμμετάσχουν επίσης στα προκριματικά, κατανεμημένες σε διαφορετικούς ομίλους.

Οι νικητές των 12 ομίλων και οι οκτώ καλύτερες ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση (συνολικά 20 ομάδες) θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του EURO 2028.

Δύο θέσεις στην τελική φάση θα δεσμευτούν για τις δύο διοργανώτριες χώρες με την υψηλότερη κατάταξη, οι οποίες δεν θα έχουν προκριθεί ως νικητές ομίλων ή ως μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Οι εναπομείνασες θέσεις θα καλυφθούν μέσω αγώνων μπαράζ (play-offs) μεταξύ των υπόλοιπων ομάδων που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των προκριματικών ομίλων και των νικητών ομίλων του Nations League 2026-27 που δεν έχουν προκριθεί με άλλον τρόπο.

Ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που θα καταλάβουν οι διοργανώτριες χώρες, ο αριθμός των θέσεων στην τελική φάση που θα κριθούν μέσω των play-offs ενδέχεται να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις, σύμφωνα με ένα από τα τρία παρακάτω σενάρια:

Αν αξιοποιηθούν και οι δύο δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: οκτώ ομάδες αγωνίζονται σε δύο «μονοπάτια» για δύο θέσεις στην τελική φάση, με μονούς ημιτελικούς και τελικούς.

Αν αξιοποιηθεί μία από τις δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: 12 ομάδες αγωνίζονται σε τρία «μονοπάτια» για τρεις θέσεις στην τελική φάση, με μονούς ημιτελικούς και τελικούς.

Αν δεν αξιοποιηθεί καμία από τις δεσμευμένες θέσεις για τις διοργανώτριες χώρες: οκτώ ομάδες αναμετρώνται σε τέσσερα ζευγάρια play-offs (εντός και εκτός έδρας), με τους νικητές να προκρίνονται στην τελική φάση.