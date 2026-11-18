Το Gazzetta ξεχωρίζει την περίπτωση του Αλέξη Καλογερόπουλου, ο οποίος ξεχώρισε σε όλη την πορεία της Εθνικής Ελπίδων και ήδη πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Νυρεμβέργη.

Έστω και με θρίλερ, η Εθνική Ελπίδων είναι για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια στα τελικά του EURO U21, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε αυτό που του... άξιζε με βάση όλη την πορεία στα προκριματικά αλλά και την παρουσία στα μπαράζ με την Ισλανδία.

Φυσικά, σε τέτοια ραντεβού, δεν μετράει μόνο το ταλέντο ή η ποιότητα μίας ομάδας αλλά η προσωπικότητα που βγάζει στο χορτάρι και ο άνθρωπος που έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά ήταν ο Αλέξης Καλογερόπουλος.

Ο αρχηγός της Ελλάδας βγήκε... μπροστά όπου χρειάστηκε και ξεχώρισε με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας υποσχέσεις για την επόμενη μέρα στη θέση του στόπερ για την ομάδα των ανδρών.

Ωστόσο δεν αποτελεί έκπληξη η τελευταία εμφάνιση του με την Ελπίδων. Ο 22χρονος στόπερ έχει ξεχωρίσει καθ' όλη τη διάρκεια των προκριματικών και πλέον εντυπωσιάζει στη Β' Γερμανίας με τη φανέλα της Νυρεμβέργης.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μηδένισε τον χρόνο προσαρμογής και αποτελεί το βασικό και αναντικατάστατο γρανάζι του κέντρου της άμυνας για έναν σύλλογο που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και μπορεί να ονειρεύεται ακόμα και την άνοδο στη Bundesliga καθώς μετά από 11 αγωνιστικές μετράει μόλις μία ήττα ενώ έχει κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Λεβερκούζεν στο Κύπελλο παρά την ήττα (2-5).

Είναι λογικό, μέσα στα παιδιά που φωτίζουν το ποδοσφαιρικό μέλλον της ομάδας των ανδρών, να βρίσκεται και αυτό του Αλέξη Καλογερόπουλου. Δεν είναι τυχαίο που έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας του Ταουσιάνη σε όλη αυτή την πορεία στα προκριματικά του EURO.

Το hot project του Ολυμπιακού που... ωρίμασε στον Βόλο, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών και πλέον εντυπωσιάζει στο εξωτερικό αλλά και στην Κ21 της Ελλάδας.