Η Εθνική Ελπίδων είναι πιθανό να έχει στο... οπλοστάσιό της για το επερχόμενο Euro U21 την τετράδα Μουζακίτη - Καρέτσα - Τζίμα - Μπάμπη Κωστούλα.

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων πέτυχε μία ιστορική πρόκριση και επιστροφή σε Ευρωπαϊκό μετά από 25 χρόνια. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα δεδομένα γύρω από παίκτες που δεν ήταν παρόντες στο Ελλάδα - Ισλανδία. Αυτή η αναφορά δεν έχει να κάνει με τον Μουζακίτη που έβαλε το νικητήριο πέναλτι.

Πρώτον ο Στέφανος Τζίμας έχει μπει εδώ και δέκα μέρες στις προπονήσεις της Μπράιτον. Θα επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του πριν τα Χριστούγεννα και έτσι πρόκειται να προλάβει το Euro U21.

Ίδια συνθήκη θα υπάρξει και για τον Μουζακίτη εφόσον δεν τον θέλει για τα φιλικά της Εθνικής ανδρών τον Ιούνιο ο κόουτς Γιοβάνοβιτς. Ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει και για τους Μπάμπη Κωστούλα και Καρέτσα. Εφόσον δεν θα τους χρειάζεται τότε ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ανδρών θα είναι διαθέσιμοι για την Ελπίδων.