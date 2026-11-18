Το συναίσθημα της πρόκρισης σε τελική φάση του EURO δεν ήταν πρωτόγνωρο για αρκετά παιδιά της Κ21.

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στα τελικά του EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, νικώντας στη διαδικασία των πέναλτι την Ισλανδία στη Λεωφόρο και υπογράφοντας μία μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη επαλήθευσε το ταλέντο και την ποιότητα που διαθέτει, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά και δείχνοντας μέταλλο στα μπαράζ απέναντι σε μία δύσκολη αντίπαλο.

Ωστόσο, το συναίσθημα της πρόκρισης σε τελική φάση του EURO δεν αποτελεί πρωτόγνωρο συναίσθημα για αρκετά παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα της Ελπίδων.

Συγκεκριμένα, πολλά παιδιά από το τωρινό ρόστερ (και ενδεχομένως σε αυτό του EURO U21) είχαν πραγματοποιήσει μία εξαιρετική πορεία με επιτυχία το 2023 για το EURO U19.

Τότε, η ομάδα του Τάσου Θέου είχε καταφέρει να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους και να δώσει το παρών στα γήπεδα της Μάλτας όπου πραγματοποιήθηκε το EURO της Κ19, χωρίς να περάσει από τη φάση των ομίλων έχοντας δύο ήττες και μία ισοπαλία κόντρα σε Ισπανία (0-5), Νορβηγία (4-5) και Ισλανδία (0-0).

Όπως αναφέραμε λοιπόν, αρκετά παιδιά από εκείνο το ρόστερ, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρόκριση στο EURO U21 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Αρχικά, το δίδυμο κάτω από τα δοκάρια, βρισκόταν και στο EURO U19 και ο λόγος για τον Νικόλα Μπότη και Δημήτρη Μοναστηρλή, μόνο που ο δεύτερος είχε τον ρόλο του βασικού σε αντίθεση με τώρα που ο πορτιέρε της Πογκόν έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Καλογερόπουλος δεν ηγήθηκε ως αρχηγός μόνο στην Κ21 αλλά και την Κ19 έχοντας βασικό ρόλο στα πλάνα του Τάσου Θέου, ενώ μοιραζόταν το κέντρο της άμυνας με τον Προδρομίτη που βρέθηκε ουκ ολίγες φορές στις κλήσεις του Ταουσιάνη.

Ο Βαγγέλης Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Γκούμας βρέθηκαν επίσης στο ρόστερ εκείνου του EURO, όπως και ο Γιώργος Κυριόπουλος που είχε ένα συγκινητικό post μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Τέλος, ο Στέφανος Τζίμας δεν ήταν απλώς στο EURO U19 αλλά είχε πετύχει και δύο γκολ κόντρα στη Νορβηγία.

Να θυμίσουμε ότι στην πορεία της Κ19 προς την πρόκριση, υπήρξαν παιδιά που πλέον απαρτίζουν την Κ21 και έχουν βοηθήσει στα μέγιστα για να έρθει η παρουσία μας σε EURO μετά από 25 χρόνια όπως ο Μουζακίτης, ο Παπακανέλλος, ο Φίλων, ο Κωστούλας, ο Καλοσκάκης, ο Κεραμίτσης, ο Σμυρλής και ο Κοντούρης.