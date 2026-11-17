Με εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στα 61,2 εκατ. ευρώ, ο Βαγγέλης Παυλίδης καταλαμβάνει τη 2η θέση στη λίστα του CIES Football Obs για τους επιθετικούς εκτός των Big-5.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αν μη τι άλλο έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου ποδοσφαίρου για τους επιθετικούς εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, ο Έλληνας στράικερ καταλαμβάνει τη 2η θέση στη σχετική λίστα με την εκτιμώμενη αξία της μεταγραφής του να ανέρχεται στα 61.2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο σέντερ φορ της Μπενφίκα και της Εθνικής Ελλάδος δικαιώνεται με αυτή τη διάκριση για τις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφει σε ακόμα μια σεζόν. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρά ήδη 19 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Αετών, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 4 ασίστ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νικολό Τρεσολντί της Κλαμπ Μπριζ με 67,8 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 57,6 εκατομμύρια.