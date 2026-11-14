Παυλίδης: «Το αποτέλεσμα μας πονάει όλους, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα»

Οι δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, Βαγγέλη Παυλίδη, στην κάμερα του Alpha μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδας είχε εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ, καθώς συνετρίβη από την Ολλανδία με 7-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο ματς με τους Οράνιε και στις δηλώσεις του στον Alpha τόνισε πως το αποτέλεσμα πονάει όλους και τόνισε πως η ομάδα δεν πέτυχε τίποτα επειδή έκανε τέσσερα καλά παιχνίδια τον Σεπτέμβριο.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη

«Δεν είναι η ήττα, είναι η κακή εμφάνιση. Είναι η κακή εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει αρκετά. Σίγουρα πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Είναι κάτι που μας πονάει όλους. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ως ομάδα επειδή κάναμε τέσσερα καλά παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα. Είναι πολύ δύσκολο.

Η πρόκριση πλέον δεν είναι στα χέρια μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όταν έχουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, δεν πρέπει να την πετάμε. Σήμερα το κάναμε ξανά. Πρέπει να βελτιωθούμε και να πάρουμε το τρίποντο απέναντι στη Σερβία, για τον εγωισμό μας ως παίκτες, αλλά και για τον κόσμο μας που ταξίδεψε για να βρεθεί εδώ. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων».