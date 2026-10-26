Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε ξανά δίχτυα για τη Μπενφίκα, όταν στο 62΄σκόραρε από κοντά με προβολή και ισοφάρισε σε 1-1 απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Τον... χαβά του ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας επιθετικός ήταν και πάλι εκεί για τη Μπενφίκα, αφού με το 18ο γκολ του στη σεζόν σκόραρε και πάλι με θύμα αυτή τη φορά τη Σάντα Κλάρα.

Στο 61΄συγκεκριμένα και με τη Μπενφίκα να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0, ο έμπειρος φορ πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας από γύρισμα του Πρεστιάνι και με προβολή έγραψε το 1-1.

Λίγο αργότερα μάλιστα ο Αργεντινός από δημιουργός ντύθηκε σκόρερ για την ανατροπή στο 68΄, με το τελικό 2-1 να στέλνει τους Αετούς στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο.