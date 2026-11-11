Το Gazzetta ξεχωρίζει δέκα Έλληνες του εξωτερικού που κάνουν... παπάδες τη φετινή σεζόν. Ποιος σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο;

Το ταλέντο που εντοπίζει κανείς στις τάξεις της Εθνικής μας ομάδας έχει γίνει... παγκόσμιο viral στο πρόσφατο παρελθόν και η αλήθεια είναι πως είτε ξεχωρίσει κανείς τις εμφανίσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, είτε απομονώσει όσα κάνουν οι διεθνείς μας που αγωνίζονται σε μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού, το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχα εντυπωσιακό.



Οι εποχές που το ελληνικό ποδόσφαιρο παρήγαγε σχεδόν αποκλειστικά καλούς αμυντικούς έχουν περάσει, η ποιότητα που υπάρχει μεσοεπιθετικά ξεχειλίζει, ωστόσο την ίδια ώρα διαθέτουμε επίσης τερματοφύλακες κλάσης, με τους ευχάριστους πονοκεφάλους για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να πληθαίνουν σε κάθε international break.



Το Gazzetta ξεχώρισε δέκα Έλληνες του εξωτερικού που... τα σπάνε και καταγράφει τα πεπραγμένα τους, ζητώντας παράλληλα από εσάς να ξεχωρίσετε τον έναν που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, ψηφίζοντας στο σχετικό poll.

Βαγγέλης Παυλίδης

Σταθερά εντυπωσιακός, ο Έλληνας επιθετικός δείχνει ολοένα και πιο έτοιμος για το επόμενο βήμα, όσο... παστελώνει αδιακρίτως με τη φανέλα της Μπενφίκα. Φέτος, ο Παυλίδης έχει να επιδείξει 19 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τους Αετούς, έχοντας μοιράσει παράλληλα και τέσσερις ασίστ. Δικαιολογημένα βρίσκει κανείς το όνομά του σε μεταγραφικά σενάρια για ομάδες του ευρωπαϊκού top-5, με τους Πορτογάλους βέβαια να ζητούν, επίσης δικαιολογημένα, πακτωλό χρωμάτων για να τον αποχωριστούν...

Τάσος Δουβίκας

Για καιρό θεωρούταν ο... αδικημένος, πλέον έχει βάλει για τα καλά το όνομά του στα πρωτοσέλιδα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας φορ έχει βρει την υγειά του στην εντυπωσιακή Κόμο και με έντεκα γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνει πως βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Παπάδες στο Champions League, όπου έχει έξι τέρματα σε τέσσερις συμμετοχές, σταθερά αποτελεσματικός στη Serie A, ο 27χρονος επιθετικός είναι στα καλύτερά του και... απειλεί τον Παυλίδη στην Εθνική!

Κωνσταντής Τζολάκης

Αφού κατάφερε σε μικρή ηλικία να εξελιχτεί σε ηγετική φυσιογνωμία στον Ολυμπιακό, έκανε το βήμα παραπάνω πηγαίνοντας στην Premier League για λογαριασμό μιας ομάδας που μόλις είχε ανέβει κατηγορία. Η Χαλ διαψεύδει μέχρι τώρα όσους την έχριζαν πρώτο φαβορί για υποβιβασμό και ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι εκ των βασικών συντελεστών για την πολύ καλή της πορεία, κρατώντας το μηδέν στα τρία πρώτα του ματς στην Αγγλία, έχοντας ήδη ένα πιασμένο πέναλτι στο ενεργητικό του αλλά και σωρεία επεμβάσεων.

Μπάμπης Κωστούλας

Μετά από μία αναγνωριστική πρώτη σεζόν, ο νεαρός φορ έχει εξελιχτεί σε βασική επιλογή της εντυπωσιακής Μπράιτον, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League, πίσω μονάχα από την Άρσεναλ. Σε 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο 19χρονος επιθετικός μετρά πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, δείχνοντας γιατί οι διορατικοί Γλάροι δαπάνησαν 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τον Ολυμπιακό έχοντας πειστεί μετά από μία μόλις σεζόν που τον είδαν με τα ερυθρόλευκα.

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Από τα πιο συναρπαστικά πρότζεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου, πήρε τη μεταγραφή που όλοι θεωρήσαμε ότι του ταιριάζει πηγαίνοντας στο... εργοστάσιο παικταράδων που ακούει στο όνομα Ντόρτμουντ και αν δεν είχε σταθεί άτυχος με συνεχή προβλήματα τραυματισμών, θα τα είχε πάει ακόμα καλύτερα. Ακόμα κι έτσι, ο Καρέτσας έχει στο ενεργητικό του ένα γκολ και δύο ασίστ σε δώδεκα συμμετοχές, όντας σε καλή κατάσταση και αφήνοντας υποσχέσεις ότι η περαιτέρω βελτίωση είναι καθαρά θέμα ρυθμού και χρόνου.

Χρήστος Τζόλης

Ακόμη ένα Ελληνόπουλο που έκανε μεταγραφή καριέρας το καλοκαίρι, με τον 24χρονο εξτρέμ να εξαργυρώνει τα όσα τρομερά έκανε με την Κλαμπ Μπριζ με μία μετακίνηση στην Άρσεναλ. Τέσσερις ασίστ σε έντεκα συμμετοχές ο απολογισμός του Τζόλη, που όπως και ο Καρέτσας είδε έναν τραυματισμό να του κόβει τη φόρα. Εντούτοις, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επέστρεψε και είναι σταθερά βασική επιλογή του Μίκελ Αρτέτα, δείχνοντας πως έχει αρπάξει τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε από το αγγλικό ποδόσφαιρο από τα μαλλιά.

Χρήστος Μανδάς

Σε μία σεζόν που ξεκίνησε με αποκλεισμό-σοκ από το Κύπελλο Ιταλίας εν μέσω κόντρας των οπαδών με τον Κλαούντιο Λοτίτο και συνεχούς αμφισβήτησης για την πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο, η Λάτσιο έχει καταφέρει να στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A με τον Έλληνα τερματοφύλακα σταθερά κάτω από τα δοκάρια της. Ο Μανδάς έχει κρατήσει τέσσερις φορές το μηδέν σε δώδεκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει και ένα σωσμένο πέναλτι, με τον 25χρονο γκολκίπερ να συμπληρώνει μία εξωφρενικά ποιοτική τριάδα τερματοφυλάκων στην Εθνική μαζί με Τζολάκη και Βλαχοδήμο.

Αλέξανδρος Κυζιρίδης

Άφησε τη Χαρτς για την Τουρκία και τη νεοφώτιστη και συνάμα φιλόδοξη Τσορούμ, δείχνοντας μέχρι τώρα πως η επιλογή του ήταν σωστή. Σε εννέα συμμετοχές, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έχει μετρήσει τέσσερα τέρματα και ισάριθμες ασίστ, όντας δεύτερος σκόρερ της ομάδας του μαζί με τον Ουντέρ. Προ μηνών δε, έκανε και ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα, προσθέτοντας μία νέα επιλογή στα άκρα της επίθεσης για τον Γιοβάνοβιτς.

Ηλίας Κουτσουπιάς

Μετακινήθηκε αθόρυβα από τη Φροζινόνε στην Άντερλεχτ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και έχει εξελιχτεί σε βασικότατη μονάδα των Βέλγων, οι οποίοι έχουν εντυπωσιαστεί από τις εμφανίσεις του. Ο Έλληνας μέσος έχει μετρήσει ως τώρα μία ασίστ σε επτά συμμετοχές και τράβηξε την προσοχή του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα ενόψει των αγώνων με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League.

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος

Πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τη Γουέστ Χαμ στην Championship και να αποτελέσει μέρος της προσπάθειάς της να επιστρέψει άμεσα στα σαλόνια, με τη συμβολή του μέχρι τώρα να θυμίζει... σέντερ φορ! Πέντε τέρματα σε 15 συμμετοχές έχει σε όλες τις διοργανώσεις ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, που έχει σκοράρει σε τρεις μήνες περισσότερες φορές από όσες το είχε πράξει τα προηγούμενα χρόνια με τα Σφυριά. Και αν βιαστεί κανείς να πει ότι παίζει Β' κατηγορία, είναι σαφές πως η εν λόγω Β' κατηγορία, δεν είναι σαν τις άλλες...