Από γκέλα γλίτωσε την Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης, που της χάρισε τη νίκη, 3-2, ενάντια στην Εστρέλα Αμαδόρα με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Μπενφίκα φλέρταρε έντονα με την γκέλα στο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος με την Εστρέλα Αμαδόρα, ωστόσο ο Βαγγέλης Παυλίδης χτύπησε στις καθυστερήσεις και χάρισε στην ομάδα του σπουδαία νίκη με σκορ 3-2.

Ο Έλληνας φορ βρέθηκε εκεί που έπρεπε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, προκειμένου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με προβολή μετά την μπαλιά του Σιέλντερουπ και να χαρίσει στους Αετούς το διπλό με το 19ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.