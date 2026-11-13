Δείτε τα αποτελέσματα του Gazzetta στη δημοσκόπηση για τον Έλληνα του εξωτερικού που εντυπωσιάζει περισσότερο.

Λίγο πριν το κρίσιμο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League, το κοινό του Gazzetta κλήθηκε να ξεχωρίσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή του εξωτερικού που κάνει την καλύτερη σεζόν.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κατέθεσαν την άποψή τους με την ψήφο τους και κατέληξαν ότι ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πιο εντυπωσιακός συμπατριώτης μας που αγωνίζεται εκτός συνόρων, με τον επιθετικό της Κόμο να βγαίνει πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος φορ συγκέντρωσε το 34% όσων ψήφισαν, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ακολουθεί με 14%. Λίγο πιο πίσω βρίσκουμε με μικρή διαφορά Χρήστο Τζόλη, Μπάμπη Κωστούλα και Κωνσταντίνο Τζολάκη, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να εντοπίζεται στο 8%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα