Μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι κόντρα στην Ισλανδία(5-4), ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Νικόλας Μπότης μίλησε για όσα έζησε στην μεγαλύτερη βραδιά της Εθνικής Ελπίδων.

Μεγάλες στιγμές έζησε η Εθνική Ελπίδων στην... καυτή «Λεωφόρο», που πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για το EURO U21 25 χρόνια μετά. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστέ μιλά για το ιστορικό επίτευγμα της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Νικόλας Μπότης που κράτησε όρθια τη Γαλανόλευκη λίγα λεπτά μετά τη λήξη στάθηκε στο πως έζησε στιγμές που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.

Ο τερματοφύλακας της Πογκόν, έχοντας ζήσει την αποθέωση από τον κόσμο στις εξέδρες, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για όσα συνέβησαν, μίλησε για τη διαδρομή που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια στις Σέρρες, τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν και τη μοναδική εμπειρία που περιμένει την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Νίκος, είδες όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά σου; Ποια είναι τα συναισθήματα μετά από μια τεράστια πρόκριση, δεδομένου ότι η Εθνική προκρίνεται σε τελική φάση EURO U21, 25 χρόνια μετά...

«Δεν έχω πάρα πολλά να πω. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ... Δεν ξέρω πώς ονομάζονται αυτά τα συναισθήματα τα οποία νιώθω αυτή τη στιγμή. Το να ακούς το όνομά σου στο γήπεδο είναι κάτι μοναδικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ο οποίος σήμερα ήταν στο πλευρό της πιο όμορφης παρέας που υπάρχει, της Εθνικής Ελπίδων. Όσο για το ιστορικό αυτό επίτευγμα, δεν χωράνε και εδώ πολλά λόγια. Πριν δύο χρόνια που ξεκινήσαμε στην πρώτη μάζωξή μας στις Σέρρες, θέσαμε έναν στόχο. Είπαμε παιδιά... μπορούμε. Αδικηθήκαμε θεωρώ γιατί κάναμε εννέα νίκες στο γκρουπ, από εκεί και πέρα όμως βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στο χιόνι και σήμερα ακόμα περισσότερο μέχρι το τέλος. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, η ικανοποίηση που νιώθουμε τα διαγράφει όλα αυτά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για Σερβία και Αλβανία!».

Τώρα η καρδιά χτυπάει πιο δυνατά... Το καλοκαίρι υπάρχει και μια διοργάνωση, μπορεί να ξεκουραστείτε λιγότερο. Όμως στην καριέρα κάθε παίκτη, δεν είναι κάτι ξεχωριστό αυτή η συμμετοχή;

«Η Εθνική ομάδα είναι πάνω από όλα, δεν συγκρίνουμε την Εθνική ομάδα με κανέναν άλλο σύλλογο. Φυσικά έχουμε όλο τον σεβασμό για όλους τους συλλόγους του κόσμου. Ωστόσο, όταν υπερασπίζεσαι τη χώρα σου δεν λογαριάζεις ούτε κούραση, ούτε αν χάνεις κάποιες μέρες το καλοκαίρι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, θα πάμε να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία η οποία έλειπε από όλη την Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό».

Έχεις δει ποια ήταν η τελευταία φουρνιά που είχε πάει στο EURO το 2002;

«Θυμάμαι κάποιους παίκτες, όμως καλύτερα να συγκεντρωθούμε σε αυτούς που θα πάνε το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα παιδιά του μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά, είναι όλοι μοναδικοί χαρακτήρες. Μπορώ να σας πω ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Ταιριάζουμε όλοι μαζί τόσο όμορφα και παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αποδείχθηκε και σήμερα και θεωρώ ότι η πορεία που κάναμε στα προκριματικά μάς το χρωστούσε αυτό».

